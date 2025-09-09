Ankara'da 15 Yaşındaki Çocuk Bıçaklanarak Öldürüldü

Ankara'da 15 yaşındaki akranı tarafından bıçaklanarak öldürülen erkek çocuğu son yolcuğuna uğurlandı.

Olay, 7 Eylül akşamı Pursaklar ilçesi Yunus Emre Caddesi'nde yer alan bir parkta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 15 yaşındaki Fatih Acacı, yaşıtı D.G. tarafından bilinmeyen bir nedenden dolayı bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Acacı, sevk edildiği hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan saldırgan D.G.'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınan Acacı için Pursaklar Mezarlığı Cami'sinde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Acacı'nın naaşı gözyaşları arasında toprağa verilirken, zanlının arkadaşlarınca cinayeti 'kız meselesi' nedeniyle işlediği ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

"Bu neslin çok normal olduğunu düşünmüyorum"

Cinayetle ilgili konuşan amca Rüstem Acacı, "Çok üzüntülüyüz. Olaydan sabah haberimiz oldu. Ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Bu kadar basit ölümler olmamalı. Bu neslin çok normal olduğunu düşünmüyorum. Bir anormallik var. Basit bir kavga gibi durmuyor. Böyle olaylar olmamalı. Çocuklar birbirleri ile arkadaş olmalı" dedi.

"Çocuklardan biri yerde kanlar içerisindeydi"

Olayla ilgili konuşan tanıklardan Nurgül Cenik, "Sesler yükseliyordu. Bir tartışma vardı. Çocuklardan biri yerde kanlar içerisindeydi. Diğerleri de kaçıyordu. Daha sonra ambulans geldi. Bu tür şeylerin çaresine keşke insanlar ölmeden önce bakılsa. Bir anne olarak çocuğumu parka getirmeye korkuyorum. Olay yerinde çok sayıda insan vardı. Bağırma sesleri vardı. Burada genelde benzer olaylar oluyor ama böyle bir durum ilk oldu. Kenarda birçok insan bekliyordu" dedi. - ANKARA