Ankara Çubuk'ta yokuşta devrilen mini aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Ankara Çubuk'ta yokuşta devrilen mini aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'nın Çubuk ilçesinde Çubuk Pazarı girişindeki yokuşta mini araç devrildi. Sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen araçta yaralandı ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde yokuşta meydana gelen kazada mini araç devrildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Çubuk Pazarı girişinde bulunan yokuşta ilerleyen mini aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç devrilirken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı