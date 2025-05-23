Ankara Beypazarı'nda Orman Yangını Çıktı

Ankara Beypazarı'nda Orman Yangını Çıktı
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Ankara Beypazarı'nda Orman Yangını Çıktı
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Aşağıgüney Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları devam ediyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Ankara Beypazarı'nda orman yangını

ANKARA - Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Aşağıgüney Mahallesi'nde yer alan ormanlık alandaki yangını ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Alınan bilgilere göre, öğlen saatlerinde Beypazarı ilçesine bağlı Aşağıgüney Mahallesi'nde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderilirken, yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİLMİ ERDOĞAN - 3.Sayfa
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