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Anıt heykel üzerinde çıplak poz veren kadın, gözaltına alındı

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Meksika'nın La Paz şehrinde, İnci Heykeli'nde çıplak fotoğraf çekimi yapan 30 yaşındaki Olga Larrea, polis tarafından gözaltına alındı. Larrea, çevresinde onlarca insan varken aniden elbisesini çıkarıp fotoğrafçıya fırlattı ve heykelin üzerine tırmanarak poz vermeye başladı. Olay yerine gelen polisler, fotoğraf çekimi bittikten sonra Larrea'yı gözaltına aldı. Olayın ardından sosyal medyada büyük tepki toplayan Larrea, pişman olmadığını belirtti.

Meksika'da Çıplak Fotoğraf Çekimi Yapan Kadın Gözaltına Alındı

Meksika'nın La Paz şehrinde 30 yaşındaki Olga Larrea, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği İnci Heykeli'nde çıplak fotoğraf çekimi yapınca başını derde soktu.

Olay şöyle gelişti: Cumartesi günü öğleden sonra Larrea, yanındaki fotoğrafçıyla birlikte açık bir midye kabuğu şeklindeki İnci Heykeli'nin önüne geldi. Heykelin kaidesine çıkan kadın, çevresinde onlarca insan varken aniden elbisesini çıkarıp fotoğrafçıya fırlattı. Ardından tamamen çıplak bir şekilde heykelin üzerine tırmanarak poz vermeye başladı.

Bu sırada sahil yolundaki araçlar yavaşladı, çevredeki insanlar şaşkınlıkla olayı izledi. Fotoğraf çekimi bittikten sonra Larrea, fotoğrafçıdan elbisesini isteyerek heykelden indi. Ancak olay yerine gelen polisler kendisini hemen gözaltına aldı.

Mexico City'de yaşayan Larrea, karakola götürüldükten sonra 3,365 peso (yaklaşık 163 dolar) para cezası ödeyerek serbest kaldı.

Olayın ardından Facebook'ta çekim fotoğraflarını paylaşan Larrea, gelen tepkiler üzerine fotoğrafları sildi. Ancak sosyal medyada yaptığı açıklamada pişman olmadığını belirterek şunları yazdı:

"Sadece var olduğum için tutuklandım. İnsan bedeni neden sansürlenirken şiddet sansürlenmiyor? Çıplaklık doğaldır, rahatsız edici değildir. İnsana dair olan her şeyi normalleştirmeliyiz."

Larrea'nın bu davranışı sosyal medyada büyük tepki topladı. Kullanıcılar, "Çıplak fotoğraf çekmek istiyorsa bunu özel alanlarda yapabilir. Tarihi bir heykeli bu şekilde kullanması kabul edilemez" yorumlarında bulundu. Bazı kullanıcılar ise sadece para cezasıyla kurtulmasının yeterli bir ceza olmadığını savundu.

Yerel yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için sahil şeridindeki güvenlik önlemlerini artıracaklarını açıkladı.

Anıt heykel üzerinde çıplak poz veren kadın, gözaltına alındı

Anıt heykel üzerinde çıplak poz veren kadın, gözaltına alındı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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