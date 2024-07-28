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Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın torunu düşerek yaralandı

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Bursa'da Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın torunu, evlerinde cam kenarında oyun oynarken dengesini kaybederek 2. kattan düştü. Yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın torunu, 2. kattan düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Mahmut Çelebi Mahallesi'ndeki evlerinde cam kenarında oyun oynayan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın torunu K.Ö. (4), dengesini kaybederek açık olan camdan aşağı düştü. 2'inci kattan yere düşen küçük çocuk, bir süre yerde hareketsiz halde kaldı. Küçük çocuğun düştüğünü gören anne, 112 Acil Servis Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ilk olarak İznik Devlet Hastanesi'ne, ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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