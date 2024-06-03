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Sivas'ta Anaokulunda Bayılan 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Sivas'ın Kılavuz Mahallesi'nde bulunan Şehit Nuri Yazanel Anaokulu'nda meydana gelen olayda, 6 yaşındaki Asel S. bilinmeyen bir nedenle bayılarak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamadı. Asel'in cansız bedeni otopsi için üniversite hastanesinin morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta bir anaokulunda bayılan ve hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay, Kılavuz Mahallesi'nde bulunan Şehit Nuri Yazanel Anaokulu'nda meydana geldi. İddialara göre, Asel S. ismindeki 6 yaşındaki çocuk bilinmeyen bir nedenle bayılarak yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minik Asel olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamadı. Asel'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere üniversite hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otopsi Çocuk Sivas Hukuk 3.Sayfa Haberler

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