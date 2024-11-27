Üye Girişi
Haberler
Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı

İmzaların atıldığını duyan yüz binlerce kişi yollara düştü

 CHP-AK Parti arasında kıyasıya yarış: İşte son anket sonuçları

CHP-AK Parti arasında kıyasıya yarış: İşte son anket sonuçları

 Uyarılar art arda geldi! 50- 60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak

Bu kış bambaşka olacak! Uyarılar art arda geldi
Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine sabaha kadar işkence etti

"Sana bir sürprizim var" deyip genç kıza sabaha kadar işkence etti

Anadolu Otoyolu'nda Kar Temizlik Çalışmaları Yapılacak

Anadolu Otoyolu'nda Kar Temizlik Çalışmaları Yapılacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu geçişinde yoğun kar yağışı sonrası, Anadolu Otoyolu'nda kar temizliği yapılacak. İstanbul yönünde 13.30-14.30, Ankara yönünde 15.00-16.00 saatleri arasında sürücüler D-100 kara yoluna yönlendirilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde İstanbul yönünde 13.30 ile 14.30 saatleri arasında, Ankara istikameti ise 15.00 ile 16.00 saatleri arasında yol kenarında biriken karların temizliği yapılacak. Çalışmaların olduğu saatlerde sürücüler D-100 kara yoluna yönlendirilecek.

Bolu genelinde geçtiğimiz cumartesi başlayan yoğun kar yağışı 3 gün boyunca etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 75 santimetreyi aştı. Karayolları ekipleri yol kenarında biriken karların temizlenmesi için çalışma yürütecek. Çalışma çerçevesinde Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde İstanbul yönünde 13.30 ile 14.30 saatleri arasında, Ankara istikameti ise 15.00 ile 16.00 saatleri arasında yol kenarında biriken karların temizliği yapılacak. Sürücüler temizlik çalışmasının olduğu saatlerde D-100 kara yoluna yönlendirilecek.

Bolu Valiliği tarafından yapılan duyuruda, "Karayolları ekipleri tarafından birikmiş kar kütlelerinin temizlenmesi çalışması yapılacağından, Anadolu Otoyolu İstanbul yönü saat 13.30 ile 14.30 saatleri arasında Abant kavşağından Bolu Dağı D-100 kara yoluna, Anadolu Otoyolu Ankara yönü saat 15.00 ile 16.00 saatleri arasında Kaynaşlı kavşağından Bolu Dağı D-100 kara yoluna aktarılması yapılacaktır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını önemle rica eder, hayırlı yolculuklar dileriz" ifadelerine yer verildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Birçok şehre yayıldı! Tutar inanılmaz
img

Bu kış bambaşka olacak! Uyarılar art arda geldi
img

Ahmet Ercan ilçede yaşayanları bu sözlerle uyardı: Bugün sakın evlerinize girmeyin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hasan Arat kimdir? Hasan Araç kaç yaşında, nereli? Hasan Arat'ın hayatı ve kariyeri! AFAD personel alımı! AFAD personel alımı 2024 ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir? Trafik cezaları 2025'te ne kadar olacak? Emniyet kemeri takmama, arabada cep telefonu kullanma ve kırmızı ışıkta geçme cezası kaç TL? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 27 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? BORSA İSTANBUL YÜKSELDİ Mİ? BIST 100 endeksi kaç puan yükseldi? 2025 pasaport ücretleri ne kadar olacak? Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı! Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Esra Balamir kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Esra Balamir kaç yaşında, nereli? Esra Balamir biyografisi! Özgür Özel kimdir? Halk Tv konuğu Özgür Özel kaç yaşında, nereli? Özgür Özel biyografisi! Bahar son bölüm izle! Bahar son bölüm full izleme linki BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.