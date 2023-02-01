- Amerikan polisi, ampute siyahiye 10 kez ateş etti ABD'nin Los Angeles şehrinde polis elinde bıçak olan bir ampute siyahiye 10 kez ateş etti.

- Amerikan polisi, ampute siyahiye 10 kez ateş etti

LOS ANGELES - ABD'nin Los Angeles şehrinde polis elinde bıçak olan bir ampute siyahiye 10 kez ateş etti. Anthony Lowe Jr olay yerinde hayatını kaybetti.

ABD'nin Los Angeles şehrinde polis elinde bıçak olan bir ampute siyahiyi öldürdü. Tekerlekli sandalyeli bir kişinin bıçaklı saldırı gerçekleştirdiği ihbarının ardından olay yerine gelen polis 36 yaşındaki Anthony Lowe Jr'ı gözaltına almaya çalıştı. Polis, tekerlekli sandalyesi ile olay yerinden uzaklaşmaya çalışan Lowe Jr'a 10 kez ateş etti. İki çocuğu bulunan Lowe Jr olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, polislerin Lowe Jr'ın elindeki bıçağı atmasından korktukları için ateş ettiği kaydedildi.