ABD'de yoğun bakım hemşiresi ağrı kesici ilaçları su ile değiştirip 16 hastanın ölümüne sebep olmakla suçlanıyor

Oregon'da bir yoğun bakım hemşiresi, sıvı fentanil ağrı kesici ilacını çalıp satmak için musluk suyu ile değiştirdiği iddiasıyla 44 ağır saldırı suçlamasıyla karşı karşıya.

36 yaşındaki Dani Marie Schofield, Cuma günü Jackson County Yüksek Mahkemesi'nde suçsuz olduğunu beyan etti. KDRV'ye göre, büyük jüri iddianamesi, Medford'daki Asante Rogue Bölgesel Tıp Merkezi'nde ilaçları su ile değiştirerek enfeksiyonlara neden olduğunu belirtiyor.

Schofield'in mahkeme tarafından atanmış bir avukat , 380.000 dolar kefalet karşılığında hemşirenin serbest bırakılmasını talep etti ancak mahkemekefalet bedelini 4 milyon dolar olarak belirledi.

Medford Polis Departmanı'nın yedi ay süren bir soruşturmasının ardından Schofield, geçen Perşembe günü tutuklandı. Soruşturma, Asante'nin Aralık ayında hastaları için ayrılan ilaçların içene musluk koyduğu ve ilaçları satmak için saklamış olabileceği şüphesiyle başladı.

Araştırmacılar, Schofield'in 44 hastanın sıvı fentanilini su ile değiştirdiğini ve bu durumun enfeksiyonlara yol açtığını iddia ediyor. Medford Polis Şefi Justin Ivens, 16 hastanın öldüğünü, ancak bu ölümlerin enfeksiyonlardan kaynaklandığının kanıtlanmadığını söyledi.

Schofield, her hasta için ikinci derece saldırıdan suçlandı. Asante Başkanı Tom Gessel, polisin "fentanil hırsızlığı" ile ilgili bir şüpheliyi tutukladığını belirtti.