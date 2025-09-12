Haberler

Ameliyat Sırasında Cihazla Yanık Oluşan Çocuk İçin Aile Suç Duyurusunda Bulundu

Ameliyat Sırasında Cihazla Yanık Oluşan Çocuk İçin Aile Suç Duyurusunda Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de bademcik ve geniz eti ameliyatı olan 5 yaşındaki E.Ç.'nin dili ve dudağı, ameliyat sırasında kullanılan cihaz nedeniyle yandı. Aile, bu durumu ihmal olarak nitelendirip suç duyurusunda bulundu.

Nevşehir'de bademcik ve geniz eti ameliyatı olan çocuğun dili ve dudağı ameliyat sırasında kullanılan cihaz nedeniyle yandı. Aile, yaşanan olay sonrası suç duyurusunda bulundu.

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde bademcik ve geniz eti ameliyatı olan 5 yaşındaki E.Ç.'nin dili ve dudağı ameliyat sırasında kullanılan cihaz nedeniyle yandı.

Anne Seda Nur Çaylak, "Geniz eti ve bademcik ameliyatı için dün sabah oğlumun hastaneye yatışını yaptık. Ameliyat sonrası beni uyandırma odasına aldılar. Burada çocuğumun dudağında ve dilinde çok hafif yanık olduğunu söylediler. Bunun hemşire kaynaklı olduğunu ve tutanak tutulacağını ifade ettiler. Ancak içeriye girip oğlumu gördüğümde dilinde ve dudağında ciddi bir yanık olduğunu fark ettim" dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren doktorun kendisinden özür dilediğini aktaran Çaylak, "Doktor hanım sonradan gelip yanığın birinci derece olduğunu, kullanılan cihazdan kaynaklandığını söyledi. Islak zemin olduğu için çabuk iyileşeceğini ve önemli bir sorun olmadığını belirtti. Ayrıca durumun başhekimliğe bildirildiğini ifade etti" dedi.

Oğlunun yaşadığı sağlık sorununa tepki gösteren anne, "Çocuğun dili ve dudağı bu hale gelene kadar fark edilmedi mi? Kimin ihmali varsa araştırılarak cezalandırılmasını istiyorum. Bu olayla ilgili suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu

Can Holding operasyonu bir şirkete daha sıçradı! Hisselere el konuldu
Kremlin: Ukrayna-Rusya barış müzakereleri durduruldu

Yıllardır süren savaş bitmiyor! Barış müzakereleri durduruldu
İsrailli emekli albaydan Türkiye'ye küstah tehdit: İstanbul veya Ankara hedef olabilir

Türkiye'ye küstah tehdit: İstanbul veya Ankara hedef olabilir
Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra güzel haber

10 yıl sonra güzel haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezarların etrafını kazan usta gördükleriyle şoke oldu! Kadın figürleri, kuzu kafaları...

Mezarların etrafını kazan usta gördükleriyle şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.