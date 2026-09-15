Haberler

Amca-yeğen kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Amca-yeğen kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum’da amca ile yeğeni arasında çıkan tartışmayı ayırmak için araya giren 24 yaşındaki genç, tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

Çorum'da amca ile yeğeni arasında çıkan tartışmayı ayırmak için araya giren 24 yaşındaki genç, tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olayda yeğen yaralanırken, şüpheli amca jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, merkez ilçeye bağlı Ömerbey köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş. (26) ile amcası İ.Ş. arasında henüz öğrenilemeyen sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay sırasında İ.Ş., tüfekle ateş açtı. Bu sırada amca ile yeğen arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan Celal Atakan (24) ve yeğen M.Ş. tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Celal Atakan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Bacağından vurulan M.Ş.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri şüpheli İ.Ş.'yi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ve Galatasaray'da Victor Osimhen için beklenen Trabzonspor kararı çıktı

Milyonların beklediği haber geldi!

Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha! Bakan Tekin canlı yayında açıkladı

Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha! Canlı yayında açıkladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan dünyayı panikleten 'silah' paylaşımı: ABD tarihinde hiç olmadığı kadar üstün

Trump'tan dünyayı panikletecek "silah" paylaşımı
Nuri Şahin'in korktuğu başına geldi! Son karar bu akşam çıkacak

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Korktuğu başına geldi
Sıfır atık dönüşümüne dev destek: 500'den fazla projeye 10 milyar TL

Sıfır atık dönüşümüne dev destek! 500'den fazla projeye 10 milyar TL
Beylikdüzü'nde 1,5 milyon liralık ziynet eşyası çalan 3 kadın hırsız yakalandı

Beylikdüzü'nde eve girdiler! Görüntüler onları ele verdi
İstanbul'da döviz bürosu savaş alanına döndü: 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'un orta yerinde döviz bürosu savaş alanına döndü
Kayseri'de 18 yıl önce öldürülen Sedat Ünal cinayetinde 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

18 yıl sonra çözüldü! Şüphelileri o telefon sinyali ele verdi
16 yaşındaki kız kardeşine atılan mesaja öfkelenen ağabey kurşun yağdırdı! 1 yaralı

Kız kardeşine atılan mesajı affetmedi! Ağabeyin planı başını yaktı