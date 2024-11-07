Amca Salim Güran 'kravat indirimi' peşinde! Duruşmaya siyah takım elbise ile geldi

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde cesedi bulunan Narin Güran cinayetinde ilk duruşma başladı. Narin'i öldürmekle suçlanan Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran, ağabeyi Enes Güran ve cesedi saklayan Nevzat Bahtiyar, ilk kez hâkim karşısında ifade veriyor.

AMCA KRAVAT İNDİRİMİ PEŞİNDE

Türkiye'nin kilitlendiği duruşmaya tutuklu sanıklardan amca Salim Güran'ın siyah takım elbise ile gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Amca Güran'ın bu şekilde görenler "Kravat indirimi" peşinde yorumunu yapamadan edemedi.

FARKLI NOKTALARA OTURTULDULAR

Davayla ilgili ilk bilgileri aktaran CNN TÜRK muhabiri Serdar Er, "İlk duruşmaya Nevzat Bahtiyar geldi. Bahtiyar Bitkin görünüyordu. Amca Salim Güran ise duruşmaya girdiğinde tıraş olmuş bir şekilde üzerinde siyah takım dikkat çekti. Biraz da zayıfladığı gözlerden kaçmadı. Anne ve abi Güran yakın sıralara oturdular. Amca çaprazlarında otururken, karşılarında da Nevzat Bahtiyar vardı. İsimler farklı noktalara oturtuldu" dedi.

BABA, SALONA GİRİNCE AĞLAMAYA BAŞLADI

Baba Arif Güran'ın salona girdikten sonra ağlamaya başladığını ifade eden Serdar Er, "Baba Arif Güran mahkeme salonunda değildi. Salona çağrılması konuşuldu ve Arif Güran da salona dahil oldu. Arif Güran salona girdikten kısa süre sonra ağlamaya başladı. Abi Baran Güran'ın müşteki olması yönünde talep geldi ama tanık olduğu için müşteki sıfatıyla değerlendirilmeyecek" ifadelerine yer verdi.