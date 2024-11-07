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Amca Salim Güran 'kravat indirimi' peşinde! Duruşmaya siyah takım elbise ile geldi

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Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma başladı. Duruşmaya tutuklu sanıklardan amca Salim Güran'ın siyah takım elbise ile gelmesi dikkat çekti. Amcayı bu şekilde görenler "Kravat indirimi" peşinde yorumunu yapamadan edemedi.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde cesedi bulunan Narin Güran cinayetinde ilk duruşma başladı. Narin'i öldürmekle suçlanan Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran, ağabeyi Enes Güran ve cesedi saklayan Nevzat Bahtiyar, ilk kez hâkim karşısında ifade veriyor.

AMCA KRAVAT İNDİRİMİ PEŞİNDE

Türkiye'nin kilitlendiği duruşmaya tutuklu sanıklardan amca Salim Güran'ın siyah takım elbise ile gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Amca Güran'ın bu şekilde görenler "Kravat indirimi" peşinde yorumunu yapamadan edemedi.

FARKLI NOKTALARA OTURTULDULAR

Davayla ilgili ilk bilgileri aktaran CNN TÜRK muhabiri Serdar Er, "İlk duruşmaya Nevzat Bahtiyar geldi. Bahtiyar Bitkin görünüyordu. Amca Salim Güran ise duruşmaya girdiğinde tıraş olmuş bir şekilde üzerinde siyah takım dikkat çekti. Biraz da zayıfladığı gözlerden kaçmadı. Anne ve abi Güran yakın sıralara oturdular. Amca çaprazlarında otururken, karşılarında da Nevzat Bahtiyar vardı. İsimler farklı noktalara oturtuldu" dedi.

BABA, SALONA GİRİNCE AĞLAMAYA BAŞLADI

Baba Arif Güran'ın salona girdikten sonra ağlamaya başladığını ifade eden Serdar Er, "Baba Arif Güran mahkeme salonunda değildi. Salona çağrılması konuşuldu ve Arif Güran da salona dahil oldu. Arif Güran salona girdikten kısa süre sonra ağlamaya başladı. Abi Baran Güran'ın müşteki olması yönünde talep geldi ama tanık olduğu için müşteki sıfatıyla değerlendirilmeyecek" ifadelerine yer verdi.

Amca Salim Güran 'kravat indirimi' peşinde! Duruşmaya siyah takım elbise ile geldi
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıCAN Işık:

Böyle indirimi silkiyim

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Haber YorumlarıHaksızsam Söyle:

Adamlar Türkiye’deki adalet sistemimi çözmüşler. AKP millet vekili aile dostları suçu mevzuata yükleyip hepsi Berat edecekler

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıRidvan Yuksel:

ne indirimi bunllar cani

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıYunus Kaya:

Böyle uygulamayı

Yorum Beğen17
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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Haberler.com iyice şaşırdı attığı başlığa bakar mısın

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Haber YorumlarıHaksızsam Söyle:

Aşacakta merak ermeyin

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Haber YorumlarıAdem Erden:

bunu karar verecek kim varsa vatandaşlık alinmali

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Haber YorumlarıAhmet Çakır:

o.ç

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Haber YorumlarıAli:

O İndirimi verenin MK

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Haber Yorumlarımert barlik:

İyi halden faydalanmak niyetinde cani it

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