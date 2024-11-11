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Amca Salim Güran'ın oğlundan Nevzat Bahtiyar'a mermili mesajla tehdit

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Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davası ara kararın açıklanmasının ardından 26 Aralık tarihine ertelenirken hakim karşısına çıkan amca Salim Güran'ın oğlu Devran Güran'dan itirafçı Nevzat Bahtiyar hakkında tehdit mesajları yayımladı. "İsteyene istediği kadar sevgi, isteyene istemediği kadar mermi. Benim rahat olmadığım yerde kimse istirahat edemez" ifadelerini kullanan oğul Güran tepki çeken paylaşımlar sonrası hesabını kapattı.

8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesinin ardından açılan davada, sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve cesedi taşıdığı iddia edilen Nevzat Bahtiyar hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve duruşmanın 26 Aralık'a ertelenmesine karar verdi.

NEVZAT BAHTİYAR'A TEHDİT

Ara kararın açıklanmasının ardından yeni bir gelişme daha gündeme geldi. Amca Salim Güran'ın oğlu Devran Güran'ın sosyal medyadan yaptığı tehdit mesajı ortaya çıktı. Devran Güran'ın Nevzat Bahtiyar'ı hedef alarak yaptığı paylaşımda "Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi su bu işin sonunu düşünmedin mi? Nevzo K....!" ifadeleri yer aldı.

Amca Salim Güran'ın oğlundan Nevzat Bahtiyar'a mermili mesajla tehdit

TEPKİLER GELİNCE HESABINI GİZLEDİ

Ayrıca oğul Güran'ın sosyal medyada kullandığı "İsteyene istediği kadar sevgi, isteyene istemediği kadar mermi. Benim rahat olmadığım yerde kimse istirahat edemez" ifadeleri de tepki çekti. Devran Güran, paylaşımlar tepki çekince hesabını gizledi.

Amca Salim Güran'ın oğlundan Nevzat Bahtiyar'a mermili mesajla tehdit

Amca Salim Güran'ın oğlundan Nevzat Bahtiyar'a mermili mesajla tehdit
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıhasan:

Boş adamsınız topunuz

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Haber YorumlarıBurhan ÇABUK:

Bu ailenin pek çok ferdi normal değil. Dertleri katil aramak değil,dibine kadar bulandıkları pisliğe rağmen temiz görünmek.

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