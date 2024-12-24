Ambulansla Hastaneye Götürülen Sağlık Ekibi, Yolda Kalbi Duran Vatandaşı Hayata Döndürdü

Kastamonu'nun Cide ilçesinde ambulansla bir hastayı hastaneye götüren sağlık ekibi tarafından yolda kalbi durmuş vaziyette bulunan vatandaş, yapılan müdahale ile hayata döndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesi Günebakan köyü Beykuş Mahallesi'nde yaşayan ve bacaklarındaki şişlik sebebiyle 112 Acil Çağrı Merkezini arayan vatandaş yardım istedi. İhbar üzerine mahalleye gönderilen sağlık ekibi hastayı evinden ambulansla aldı. Sağlık ekibi, ambulansla hastayı hastaneye sevk ederken, yolda bir şahsın hareketsiz yattığını gördü. Ambulanstan inen sağlık ekibi, yerde yatan şahsın kalp atışının durduğunu tespit etti. Ekip tarafından vatandaşa hemen kalp masajın uygulanmaya başlandı. Kalbi duran vatandaş, yapılan kalp masajı sayesinde yeniden hayata döndürüldü.

Daha sonra ambulansa alınan vatandaş, hastaneye kaldırıldı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KASTAMONU