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Ambulansın Önüne Atlayan 12 Yaşındaki Kız Çocuğu Yara Almadan Kurtuldu

Ambulansın Önüne Atlayan 12 Yaşındaki Kız Çocuğu Yara Almadan Kurtuldu
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ambulansın önüne atlayan 12 yaşındaki Z.A., şans eseri yara almadan kurtuldu. Olay sonrası sağlık çalışanları tarafından ambulansa alınan çocuk, tedavi edilmek üzere hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ambulansın önüne atlayan 12 yaşındaki kız çocuğu şans eseri yara almadan kurtuldu.

Olay, Karabaş Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.A. (12) isimli çocuk, C.K.'nın kullandığı 41 HM 696 plakalı, içinde hasta bulunan ambulansın önüne atladı. Araçtan inen sağlık çalışanları, Z.A.'yı ambulansa aldı. Yapılan kontrollerde küçük kızın yara almadığı tespit edildi. Z.A. ve ailesi, tedbir amacıyla hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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