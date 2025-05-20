Ambulans Şoförüne Saldırı: Şahıs Tutuklandı

Ambulans Şoförüne Saldırı: Şahıs Tutuklandı
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Samsun'da bir ambulans şoförüne yumruk atarak burnunu kıran R.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi.

Samsun'da olaya müdahale eden ambulans şoförünü darp ederek burnunu kıran şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişiye müdahale için giden Sağlık Bakanlığı 112 Acil Ambulans Servisinde görevli ambulans şoförü Z.T., burada R.Ş.'nin yumruklu saldırısına uğradı. Burnu kırılan ambulans şoförü Z.T., hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili Z.T. ile yanında bulunan amcasının oğlu O.Ş., İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.S. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, ambulans şoförünün burnunu kıran R.Ş. ise mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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