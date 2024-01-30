Amasya'da park halindeki tırda şeker komasına giren sürücü kurtarıldı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde park halindeki tırda şeker komasına giren sürücüyü itfaiyeciler kurtardı. Sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde park halindeki tırda şeker komasına giren sürücüyü aracın camını kıran itfaiyeciler kurtardı. Hastaneye ulaştırılan sürücü tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Merzifon- Çorum karayolundaki bir akaryakıt istasyonunun bahçesinde bulunan 31 AKC 501 plakalı park halindeki tırın sürücüsü Ümit Ayer uzun süre araçtan çıkmadı. Sürücünün hareket etmediğini fark edip şüphelenen çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Bölgeye polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Merzifon Belediyesi itfaiye ekipleri, tırın sağ camını kırarak kapıyı açmayı başardı. Araçtan sedyeye konularak çıkarılan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Şeker komasına girdiği belirtilen Ümit Ayer'in tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi. - AMASYA