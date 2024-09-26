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Amasya'da otomobilin çarptığı çocuk Gaziantep'te defnedildi

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Muharrem Can Özel, memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesinde defnedildi. Kaza, çocuğun kaldırımda yürüyüş yaparken başına geldi ve hastaneye kaldırılan Muharrem, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze namazında yakınları gözyaşı döktü.

Amasya'da otomobilin çarptığı çocuk Gaziantep'te defnedildi

GAZİANTEP - Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin hızla çarpması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Muharrem Can Özel, memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesinde defnedildi.

Kaza, önceki gün Amasya'nın Merzifon ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, kontrolden çıkan A.K. yönetimindeki 35 RKB 01 plakalı araç kaldırımda yürüyen 15 yaşındaki Muharrem Can Özel'e hızla çarpmış, yere düşen çocuk ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Muharrem Can Özel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansımıştı.

Feci kaza sonucu hayatını kaybeden Muhammed Can, memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenaze namazında çocuğun yakınları gözyaşı döktü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Amasya'da otomobilin çarptığı çocuk Gaziantep'te defnedildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEYHAN SAĞLAM - 3.Sayfa

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