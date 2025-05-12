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Amasya'da Meydana Gelen 4.4 Büyüklüğündeki Deprem Çorum'da Hissedildi

Amasya'da Meydana Gelen 4.4 Büyüklüğündeki Deprem Çorum'da Hissedildi
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Çorum'un Osmancık ilçesinde de hissedildi. Vatandaşlar paniğe kapılarak evlerinin bahçesine çıktı.

Amasya'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem Çorum'da hissedildi

ÇORUM - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi merkez üssü 4.4 büyüklüğündeki deprem Çorum'un Osmancık ilçesinde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 12.23'te merkez üssü Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 10.07 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Çorum'un Osmancık ilçesinde hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar ise panikle evlerinin bahçesine çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKAY SEVER - 3.Sayfa
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