Amasya'da KYK Yurdunda Temizlik Malzemelerinin Karışması Sonucu 8 Personel Hastanelik Oldu

Amasya'da bir KYK yurdunda 8 personel çamaşır suyu ve temizlik ürünlerini birbirine karıştırmaları sonrası rahatsızlanarak hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, il merkezindeki Yeşilırmak Kız Öğrenci Yurdu C Blokta temizlik yaptıkları sırada çamaşır suyu, tuzruhu ve yumuşatıcıyı birbirlerine karıştırmaları üzerine ortaya çıkan gazdan etkilenen 8 personel rahatsızlandı. Bunun üzerine yurda ambulanslar çağrıldı. Personel, yapılan ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yurda polis ekibi de sevk edildi.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan personelin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA