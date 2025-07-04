Amasya'da cezaevinden çıkan adam tartıştığı eşini vurup intihar etti

Amasya'da cezaevinden çıkan adam tartıştığı eşini vurup intihar etti
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Amasya'da cezaevinden çıkan adam tartıştığı eşini vurup intihar etti
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Amasya'da cezaevinden çıkan bir adam, evinde tartıştığı eşini tabancayla vurduktan sonra intihar etti. 4 çocuk annesi kadın hastanede hayatını kaybetti.

Amasya'da kısa süre önce cezaevinden çıkan bir adam, evinde tartıştığı eşini tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. 4 çocuk annesi kadın kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Beyazıtpaşa Mahallesi'nde geç saatlerde eşi Kader Köse (30) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışan Yunus Köse (35), tabancayla eşini vurdu. Sonrasında da aynı tabancayla kendini vurarak intihar etti.

Seslerin duyulması üzerine mahalleye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içindeki kadın ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kocasının cenazesi de yapılan inceleme sonrası aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Alacak borç meselesi yüzünden hapse girdiği söylenen Yunus Köse'nin kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Yunus Köse'nin amcası Hüseyin Köse, "Cezaevinden çıkmıştı. 2 gün olmuş. Annesini arayıp haklarını helal etmelerini istemiş. Başka bir şey bilmiyorum" diye konuştu.

Geride 4 çocuk bırakan çiftin yakınları da morgun önünde gözyaşı döktü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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