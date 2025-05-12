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Amasya'da Deprem Anında İneklerin Panik Anları Kamerada

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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen 4,4 ve 4,2 büyüklüğündeki depremler sırasında ineklerin panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. Karacaören köyündeki bir çiftlikteki inekler sarsıntı esnasında sağa sola kaçıştıkları görüldü.

Amasya'da ineklerin depreme yakalandığı anlar kamerada

AMASYA - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 3 dakika arayla yaşanan depremlere yakalanan ineklerin panik anları kameraya yansıdı.

Yaşanan 4,4 ve 4,2 büyüklüğündeki iki deprem insanlar kadar hayvanlarda da paniğe neden oldu. Karacaören köyünde bir çiftlikte bulunan ineklerin sarsıntı esnasında sağa sola kaçıştıkları görüldü. Yaşanan panik güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL KOÇ - 3.Sayfa
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