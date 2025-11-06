Haberler

Amasya'da Defineciler Tarafından Kazılan Tünel Bulundu

Amasya'nın Ferhat Dağı eteklerinde defineciler tarafından kazılan 20 metre uzunluğunda bir tünel bulundu. Tünelin incelemesi için polis ve müze yetkilileri harekete geçti. Amasya'nın tarihi tünellerle dolu olduğu belirtiliyor.

Amasya'da Ferhat Dağı'nın eteklerinde bir tünel bulundu. Polis ekipleri ve müze yetkilileri definecilerin kazmasıyla oluşan tünele ilişkin inceleme başlattı. Antik tünellerin olduğu kentte bulunan tünel merak uyandırdı.

Şehirüstü Mahallesi'nde definecilerin dağın içine 20 metre tünel kazdığı ortaya çıkarken, olay yerinde kazı malzemeleri ele geçirildi. Olayın aydınlatılmasına ilişkin inceleme başlatıldı.

"Amasya'nın her yanı tünellerle dolu"

Şehrin girişindeki Ferhat Su Kanalı'nın yer yer tünellerden oluştuğunu, ayrıca Amasya Kalesi'nde Cilanbolu Tüneli ve Zindan Tüneli'nin bulunduğunu hatırlatan yazar Yelgin Arkoç Mesci, "Amasya'ya tüneller şehri diyoruz. En önemli aşk efsanemiz bile bir tünel kazısından kaynaklanıyor. Ferhat, Şirin'e olan aşkı uğruna dağları delmiş. Taşhan'ın restorasyonunda bile altından tünel çıktı. Yani bu şehrin her yanı tünellerle dolu" dedi.

"Amasya gerçek bir hazine"

Bir kitabında 8 bin 500 yıllık geçmişe sahip şehirdeki tünellere de değindiğini hatırlatan Mesci, "Amasya bence Anadolu'nun, Türkiye'nin, dünyanın en güzel hazinelerinden biri. Amasya gerçek bir hazine" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
