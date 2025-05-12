Amasya'da Art Arda Meydana Gelen Depremler Panik Yarattı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 3'er dakika arayla 4,4 ve 4,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Sarsıntılar bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 3'er dakika arayla 4,4 ve 4,2 büyüklüğünde meydana gelen depremler kameraya yansıdı.
AFAD verilerine göre, saat 12.23'te 4,4 büyüklüğünde, 3 dakika sonra 4,2 büyüklüğünde merkez üssü Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi olan depremler meydana geldi. Panik oluşturan sarsıntı anı bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. - AMASYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa