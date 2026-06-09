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Tarihi yapıları sprey boyayla boyadılar

Tarihi yapıları sprey boyayla boyadılar
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Bartın'ın Amasra ilçesinde, Direkli Kaya ve tarihi Amasra Kalesi'nin duvarlarına kimliği belirsiz kişilerce sprey boya ile yazılar yazıldı. Yetkililer yazıları silmek için çalışma başlatırken, sorumlular hakkında 'Kültür ve tabiat varlıklarına zarar vermek' suçundan işlem yapılacağı bildirildi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Direkli Kaya ile tarihi Amasra Kalesi'nin duvarları ve surlarına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sprey boya ile yazılar yazıldı. Yazı ve şekillerin silinmesi için çalışma başlatılırken, yazıları yazanlarla ilgili 'Kültür ve tabiat varlıklarına zarar vermek' suçundan işlem yapılacağı belirtildi.

Amasra'ya ismini veren, Helenistik Dönemde adına para bastırıp yönetimini ilan eden ilk kraliçe olan Pers prensesi Amastris'in denize girdiği yer olarak bilinen 'Direkli Kaya'da, gemi bağlama direği olarak kullanılan yapı ile ilçeyi denizden çevreleyen Amasra Kalesi'nin duvar ve surlarına, sprey boyayla yazılan harfler, çizilen emoji ve şekillerle zarar verildi. Tarihi yapılara yazı yazarak şekiller çizen kişilerin kim olduğu bilinmezken, kaymakamlık tarafından yazı ve şekillerin silinmesi için çalışma başlatıldı. Direkli kayadaki yazılar beyaz boya ile kapatılırken, kale duvar ve surlarındaki yazıların silme çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan polis, yazıları yazanların tespiti için çalışma başlatırken, çevredeki güvenlik kameralara kayıtlarını incelemeye başladı. Tarihi kayaya yazı yazan kişi ya da kişiler hakkında, 'Kültür ve tabiat varlıklarına zarar vermek' suçundan işlem yapılacağı belirtildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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