Haberler

Amasra'da Kablolar Paniğe Neden Oldu, Yol Yeniden Açıldı

Amasra'da Kablolar Paniğe Neden Oldu, Yol Yeniden Açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'ın Amasra ilçesinde yol kenarındaki kayalardan sarkan kabloların, 19 yıl önceki yol genişletme çalışmasında kullanılan dinamit lokumlarından kaynaklandığı tespit edildi. Güvenlik tedbirleri alındıktan sonra yol tekrar trafiğe kapatıldı ve sarkan kablolar toplandı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde yol kenarındaki kayalardan sarkan kablolar, paniğe neden oldu. Bölgede geniş güvenlik tedbiri alan ekipler, sarkan kabloların 19 yıl önce yol genişletme çalışmasında patlatılan dinamit lokumlarından kaynaklı olduğunu tespit etti. Kablo ve dinamit lokumlarının toplanmasının ardından trafiğe kaptılan yol yeniden ulaşıma açıldı.

Amasra Kaymakamı Muhammed Çetin, ilçeye bağlı Ahatlar Köyü mevkisindeki karayolunun kenarındaki bir kayanın yola düşme tehlikesi bulunduğu ve kayadaji oyuklardan kablolar sarktığı ihbarı üzerine bölgeye kolluk kuvvetlerini yönlendirdi. İhbarı üzerine olay yerine giden jandarma ve polis ekipler, bombalı tuzak ihtimaline karşı bölgede geniş güvenlik tedbirleri aldı. Bartın Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ekipleri de olay yerine gelerek inceleme yaptı. Yapılan incelemelerse yol kenarındaki birden fazla kayada oyukların bulunduğu, bu deliklerden kabloların sarktığı görüldü.

Yapılan ilk tespitlerde ise kabloların önceden patlatılmış dinamit lokumlarına bağlı olduğu, patlatmanın ardından kabloların olay yerinde unutulmuş olabileceği kanatine varıldı.

Ekipler kablo ve patlatılmış dinamitlerin 19 yıl önceki yol genişletme çalışmasından kaldığını belirlemesi üzerine ise jandarma ekipleri, yıllar önce yol inşaatını yürüten firmanın yetkililerine ulaştı. Firma yetkilileri, kabloların ve dinamit lokumlarının 19 yıl önce yapılan yol çalışma esnasında gerçekleştirilen kontrollü patlamalarda kullanıldığı bilgisini teyit etti. Yetkililer, her patlamadan sonra kontrollerin yapıldığını ve bu nedenle patlamayan dinamit lokumlarının kalmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Bomba imha ekiplerinin de detaylı incelemesinin ardından firma yetkilileri itfaiye yardımıyla 10 metre yükseklikteki kayalıklara ulaşarak, sarkan kabloları deliklerin içerisinden çekerek, dinamit lokumlarından ayırdı. Kablo ve dinamit lokumlarının toplanmasının ardından trafiğe kaptılan yol yeniden ulaşıma açıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste

Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste
İsrail Başbakanı Netanyahu, orduya Gazze'ye saldırı emri verdi

Ateşkesi bozdu! Netanyahu'dan Gazze için katliam emri
152 hakem arasında Zorbay Küçük de var! Yönettiği son 5 maç bomba

Zorbay Küçük de listede! Yönettiği son maçlar bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Bomba iddia: Bahis oynayan iki hakemin ismi belli oldu

Bomba iddia: Bahis oynayan iki Süper Lig hakemin ismi ortaya çıktı
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Liseli 2 kıza sözlü tacizde bulunup, esnafa bıçak çeken şüpheli tutuklandı

Yaptığı rezillik yetmedi, bir de üste çıkmaya çalıştı
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Antalya'yı yağmur ve fırtına vurdu: 3 yaralı

O şehrimize birkaç saatlik kabus yetti: Yaralılar var
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
Ülke ayakta! Solcu vekil yardımcısına ayak tırnaklarını kestirdi

Ofisinde çekilen fotoğraf o ismi hedef tahtasına oturttu
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.