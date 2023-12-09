Altınova Belediyesi, servis araçlarında yaş sınırlamasını güncelledi

Yalova Altınova Belediye Meclisi, Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik üzerine servis araçlarında yaş sınırlamasında güncelleme yaptı.

Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği'nin Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik üzerine bilgi veren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Personel servisi olarak kullanılan araçların (otobüs ve minibüs) merkezi idarenin uyguladığı yaş sınırı olan fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak kaydıyla 19 yaşından küçük olması olarak güncellenmiştir.

Ancak, 77 P 9001-9999 serili şirket araçları Karayolu Taşıma Yönetmeliği D3 Belgesi'nden aranan yaş şartı geçerli olacaktır" diye konuştu.

Altınova Belediyesi Zabıta Amiri İlker Gülbahar da, yeni güncellemenin ardından ilçe genelinde gerekli çalışmaların başlatıldığını dile getirdi. - YALOVA