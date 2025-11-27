Altın Soygununu Gerçekleştiren Polis Zanlısı Yakalandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde silahla girdiği kuyumcudaki çalışanı etkisiz hale getirip, yaklaşık 170 adet altın bilezikle kayıplara karışan ve 1 gün sonra Diyarbakır'da yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi. Polis memuru olduğu öğrenilen zanlıyı, kuyumcu çalışanını bağlamak için kullandığı koli bandındaki parmak izi ele verdi.

Olay, 25 Kasım'da Fatsa ilçesi Reşadiye Caddesi üzerinde bulunan Yılmaz Kuyumculuk'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafasında kask bulunan silahlı şahıs, Yılmaz Şerbetçi'ye ait iş yerine girerek çalışana kapıları kapatmasını söyledi ve vitrindeki altınları çantaya doldurttu. Çalışanın el, ayak ve ağzını koli bandı ile bantlayan şahıs, çantaya doldurduğu yaklaşık 170 adet altın bileziği alarak kayıplara karıştı.

Görev yaptığı Diyarbakır'da yakalandı

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ve Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kuyumcu çalışanı Kenan Y.'yi koli bandı ile bağlayan zanlının, Diyarbakır'da görevli özel harekat polisi C.Y. (28) olduğunu tespit etti. C.Y.'nin izi Diyarbakır'a kadar sürüldü. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucu C.Y., olaydan bir gün sonra Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındı.

Koli bandında bulunan parmak izi ele verdi iddiası

Öte yandan olayı gerçekleştiren C.Y.'nin, soygundan önce keşif yaptığı ve bu süreçte sürekli olarak eldiven ve kask kullandığı bilgisine ulaşıldı. Ancak C.Y.'nin koli bandı üzerinde parmak izinin olduğu, kimliğinin ise bu şekilde tespit edildiği iddia edildi.

Altınları saklamak için ev kiralamış

Olayı gerçekleştiren ve Ordu ili nüfusuna kayıtlı evli ve bir çocuk babası C.Y.'nin, soygundan 2 gün önce Fatsa ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bir ev kiraladığı, soygundan sonra ise altınları bu adrese saklayıp sonrasında görev yaptığı Diyarbakır'a gittiği öğrenildi.

Altınlar kuyumcuyu teslim edildi

Polis ekipleri, zanlı C.Y. tarafından çalınan altınları, ifadesi üzerine sakladığı evde buldu. Altınlar polis ekipleri tarafından alınarak tutanak il iş yeri sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgusunun ardından işlemleri tamamlanan C.Y., Fatsa Adliyesine sevk edildi. - ORDU