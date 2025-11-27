Haberler

Altın Soygununu Gerçekleştiren Polis Zanlısı Yakalandı

Altın Soygununu Gerçekleştiren Polis Zanlısı Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki kuyumcudan silahla altın çalan ve Diyarbakır'da yakalanan özel harekat polisi C.Y., adliyeye sevk edildi. Olayda kullanıldığı belirlenen koli bandındaki parmak izi, zanlının kimliğini açığa çıkardı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde silahla girdiği kuyumcudaki çalışanı etkisiz hale getirip, yaklaşık 170 adet altın bilezikle kayıplara karışan ve 1 gün sonra Diyarbakır'da yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi. Polis memuru olduğu öğrenilen zanlıyı, kuyumcu çalışanını bağlamak için kullandığı koli bandındaki parmak izi ele verdi.

Olay, 25 Kasım'da Fatsa ilçesi Reşadiye Caddesi üzerinde bulunan Yılmaz Kuyumculuk'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafasında kask bulunan silahlı şahıs, Yılmaz Şerbetçi'ye ait iş yerine girerek çalışana kapıları kapatmasını söyledi ve vitrindeki altınları çantaya doldurttu. Çalışanın el, ayak ve ağzını koli bandı ile bantlayan şahıs, çantaya doldurduğu yaklaşık 170 adet altın bileziği alarak kayıplara karıştı.

Görev yaptığı Diyarbakır'da yakalandı

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ve Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kuyumcu çalışanı Kenan Y.'yi koli bandı ile bağlayan zanlının, Diyarbakır'da görevli özel harekat polisi C.Y. (28) olduğunu tespit etti. C.Y.'nin izi Diyarbakır'a kadar sürüldü. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucu C.Y., olaydan bir gün sonra Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındı.

Koli bandında bulunan parmak izi ele verdi iddiası

Öte yandan olayı gerçekleştiren C.Y.'nin, soygundan önce keşif yaptığı ve bu süreçte sürekli olarak eldiven ve kask kullandığı bilgisine ulaşıldı. Ancak C.Y.'nin koli bandı üzerinde parmak izinin olduğu, kimliğinin ise bu şekilde tespit edildiği iddia edildi.

Altınları saklamak için ev kiralamış

Olayı gerçekleştiren ve Ordu ili nüfusuna kayıtlı evli ve bir çocuk babası C.Y.'nin, soygundan 2 gün önce Fatsa ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bir ev kiraladığı, soygundan sonra ise altınları bu adrese saklayıp sonrasında görev yaptığı Diyarbakır'a gittiği öğrenildi.

Altınlar kuyumcuyu teslim edildi

Polis ekipleri, zanlı C.Y. tarafından çalınan altınları, ifadesi üzerine sakladığı evde buldu. Altınlar polis ekipleri tarafından alınarak tutanak il iş yeri sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgusunun ardından işlemleri tamamlanan C.Y., Fatsa Adliyesine sevk edildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, evde gaz tespit edildi

Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, nedeni bambaşka çıkabilir
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Fransa bu olayla çalkalandı! İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak

İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Roland Sallai'nin cezası belli oldu

Derbi öncesi kötü haber: Çok güvendiği yıldız isme 2 maç ceza
Ronaldo'dan alkışlanacak hareket

Ronaldo'dan alkışlanacak hareket! Bunu çoğu insan yapmaz
Türkiye'nin ünlü gölü kurumak üzere: 'Suyun olduğu yerde mangal yapıyor'

Kurumaya yüz tuttu! Suyun olduğu yerde artık mangal yapılıyor
Hırsızlar itiraf etti! Louvre soygununda Rusya'nın parmağı mı var?

Hırsızlar itiraf etti, Louvre soygununun arkasından o ülke çıktı
Roland Sallai'nin cezası belli oldu

Derbi öncesi kötü haber: Çok güvendiği yıldız isme 2 maç ceza
PFDK, Ederson için kararını açıkladı! Taraftarlardan büyük tepki var

PFDK, Ederson için kararını açıkladı! Taraftarlardan büyük tepki var
Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu

Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu
Mehmet Ali Ağca, Papa ile görüşmek için İznik'e geldi

Vatikan'ın yakından tanıdığı ünlü Türk, papa için İznik'e geldi
Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu

Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Xabi Alonso, Arda Güler'den özür diledi

Alonso, Arda'dan özür diledi: Bunu yapmamalıydım
Japon deprem uzmanı açık açık uyardı: Balıkesir'in Bandırma ilçesi ve Bursa'da risk var

Risk büyük! Japon deprem uzmanından 2 il için kritik uyarı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.