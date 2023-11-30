Almanya'da yeni vatandaşlık yasası protesto edildi

Almanya'da Federal Meclis Binası (Bundestag) önünde, modernize edilmesi düşünülen yeni vatandaşlık yasası protestosu edildi.

Almanya'da yaşayan yabancıların Alman vatandaşlığına geçişlerinde kolaylık sağlanması, daha hızlı vatandaşlığa kabul, çifte vatandaşlığa onay verme gibi olumlu gelişmelerin öngörüldüğü yeni vatandaşlık yasası bugün Federal Meclis Binası'nda (Bundestag) görüşüldü. Muhalefetin yoğun tepkisiyle yasa taslağına sonradan yeni ön koşul ve kısıtlamalar ilave edilen yasayı aralarında Almanya Türk Toplumu (TGD) ve Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu'nun (TBB) da yer aldığı çok sayıda göçmen sivil toplum kuruluşları meclis binasının önünde toplanarak protesto etti.

Gösteriyi organize eden "Pass(t) uns allen" inisiyatif, 'Modern Vatandaşlık Yasası'ndaki Alman vatandaşlığına geçişteki kısıtlamaların kaldırılmasını talep ediyor. Getirilen ön koşullarla vatandaşlığa geçişin daha da zorlaştırılacağını iddia eden inisiyatif, getirilmesi düşünülen yeni engellere dikkat çekti.

"Vatandaş olmak isteyen kişinin Alman değerlerine ve kadın haklarına saygılı olup olmadığı araştırılacak"

Yeni yasa taslağını sert bir dille eleştiren TBB Sözücüsü Safter Çınar, vatandaşlığın yeterli gelir durumuna ve sosyal yardım almama gibi önkoşullara bağlanmasının vatandaşlığa geçişleri kısıtlayan ayrımcı eylemler olduğunu söyledi.

Vatandaşlığa geçişlerin söylenenin aksine daha da zorlaştırılacağını idda eden Çınar, "Vatandaşlık yasasında yapılması öngörülen değişiklikleri hükümet ileriye dönük büyük reformlar diye anlatıyor. Kesinlikle öyle değil. Hatta belki tam tersine. Çifte vatandaşlık normal hale gelecek ve zamanında vatandaşlığını bırakıp Alman olanlar tekrar eski vatandaşlıklarına da dönebilecek" dedi.

Buraya kadar her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Çınar, "Ama vatandaşlığa geçme şartları daha da zorlaştırılıyor. Testler zorlaştırılıyor. Ayrıca bir de zihin polisi kuruluyor. Ben o kavramı kullanıyorum. Alman Vatandaşı olmak isteyen kişinin Alman değerlerine ve kadın haklarına saygılı olup olmadığı araştırılacak" şeklinde konuştu.

Bunun nasıl araştırılacağını merak ettiğini söyleyen Çınar, "İşsizlik veya az gelir vatandaşlığı engelleyici bir husus. Bunu da kabul etmek mümkün değil. Onun için çifte vatandaşlığın normal bir hale gelmesininin çok büyük bir ivme getireceğini düşünmüyorum, şartların daha da zorlaştırıldığından hareketle" ifadelerini kullandı.

Türk yetkililere de seslenen Safter Çınar, yasanın geçmesi durumunda, Alman vatandaşlığına geçmiş olan Türklerin, tekrar Türk vatandaşlığına alınma işlemlerinin kolaylaştırılmasını istedi. Bu konuyu Türkiye'nin Almanya büyükelçisiyle de görüştüğünü söyleyen Çınar, "Yasa geçerse, belli sayıda arkadaşımız tekrar Türk vatandaşlığına geri dönmek isteyecektir. Diyelim ki 60 bin kişi. Bunun bürokratik işi 60 bin yıl sürer. Benim önerim; en azında mavi kartı olanların doğrudan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alabilmeleri, diğerlerine bürokratik kolaylık getirilmesi" dedi.

Meclis binası önünde düzenlenen ve dev pasaport maketinin sergilendiği gösteride, Yeşiller Partisi Milletvekili Canan Bayram'da destek verdi ve kısa bir konuşma yaptı.

Yeni Yasada Neler Var

Önceden, büyük bir reform olarak sunulan, fakat ardından yeni kısıtlamalar getiren yeni vatandaşlık yasasına göre, artık çifte vatandaşlığa onay verilecek. Ülkede yaşayan yabancılar, kendi ülke vatandaşlıklarından çıkmadan Alman vatandaşlığına geçebilecek. Çıkmış olanlar ise tekrar kendi ülke vatandaşlığına girebilecek. Vatandaşlık alabilmek için 8 yıl ülkede yaşamış olma zorunluluğu da 5 yıla indirilecek.

Fakat Alman vatandaşı olmak isteyenler için, sosyal yardım almama, kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının geçimini sağlamayabilme durumu gibi önkoşullar da gerekecek. Bununla birlikte, vatandaş olmak isteyen kişinin, kadın-erkek eşitliğine duyarlı olması, Yahudi karşıtı, ırkçı, cinsiyetçi olmaması, farklı cinsel yönelimlere saygılı olması gibi şartları da yerine getirmesi gerekiyor. Bunun nasıl araştırılacağı ve kriterlerin kimler tarafından, nasıl belirleneceği konusu ise merak konusu olmaya devam ediyor. - BERLİN