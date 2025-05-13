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Almanya'da 'Almanya Krallığı' Derneği Yasaklandı

Almanya'da 'Almanya Krallığı' Derneği Yasaklandı
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Almanya'da darbe planlama amacıyla faaliyet gösteren 'Almanya Krallığı' derneği, anayasal düzene aykırı faaliyetleri nedeniyle yasaklandı. Operasyonda kendisini Kral ilan eden Peter Fitzek ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı.

Almanya'da darbe planlama ve Alman İmparatorluğunu yeniden tesis etme amacıyla hareket eden Reichsbürger (İmparatorluk Vatandaşları) oluşumunun en önemli kolu olan "Almanya Krallığı" derneği yasaklandı. Gerçekleştirilen operasyonda kendisini Almanya Kralı ilan eden Peter Fitzek ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı.

Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İmparatorluk Vatandaşları örgütünün en önemli kolu olan "Almanya Krallığı" oluşumunun anayasal düzene aykırı faaliyetleri nedeniyle kapatıldığı duyuruldu. Söz konusu kararın ardından 7 eyalette 14 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendiği ifade edildi.

Operasyonların merkezi ise Saksonya eyaletine bağlı Halsbrücke kasabası oldu. Operasyonda "Almanya Krallığı" oluşumunda kendisini "Almanya Kralı" ilan eden ve hakkında yakalama kararı bulunan Peter Fitzek ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı. Söz konusu oluşumun amacının ve faaliyetlerinin, ceza hukukuna ve anayasal düzene aykırı olduğunu aktarıldı.

Yasak kararı sonrası "Almanya Krallığı" oluşumunun faaliyetleri sonlandırılırken, mal varlığına el konulmasının önü açıldı.

"Almanya Krallığı"

Peter Fitzek, 2012 yılında sembolik bir "taç giyme töreniyle" kendisini "Almanya Kralı I. Peter" ilan etmişti. Kendi hazırladığı "anayasa" çerçevesinde hareket eden Fitzek, Almanya Federal Cumhuriyeti'nin hukuk sistemini tanımadığını belirtmişti. Fitzek, geçmişte sahte belge kullanmak, zimmete para geçirmek ve silahlı çatışmaya karışmak gibi çeşitli suçlardan hüküm giymişti. Sözde Kral Fitzek'in liderliğini yaptığı "Almanya Krallığı", Almanya'da darbe planlamakla suçlanan "İmparatorluk Vatandaşları" örgütünün en önemli kolu olarak biliniyor.

Almanya'da darbe planı yaptıkları ve terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla Aralık 2022'de düzenlenen operasyonla yakalanan "İmparatorluk Vatandaşları (Reichsbürger)" örgütü üyelerinin bazıları ise hala yargılanıyor. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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