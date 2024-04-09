Almanya'da 2023 yılında suç sayısı arttı

Almanya'da 2023 yılında işlenen suç sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5.5 oranında arttı, 5 milyon 940 bin 667 milyon olarak kayıtlara geçti.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, 2023 yılı Kriminal Suç İstatistiği Raporu'na yönelik basın toplantısı düzenledi. Başkent Berlin'deki basın toplantısına Brandenburg İçişleri Bakanı Michael Stübgen ve Federal Kriminal Polis Teşkilatı (BKA) Başkanı Holger Münch de katıldı.

Şiddet suçları yüzde 8.6 arttı

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Almanya'da 2023 yılında 5 milyon 940 bin 667 suç kaydedildiğini, bu sayının bir önceki yıla göre yüzde 5.5 artış gösterdiğini ifade etti. Şiddet suçlarında artış olduğunu belirten Faeser, gençlerin karıştığı suç oranlarının ve ülkede yaşayan yabancılardan kaynaklanan suç oranlarının arttığını, bunların da açıkça dile getirilmesi gerektiğini söyledi. Özellikle şiddet içeren suçlardaki artışın kabul edilemez olduğunu vurgulayan Faeser, şiddet suçlarının yüzde 8.6 artışla 214 bin 99'a çıktığını açıkladı. Faeser, bu sayının son 15 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

"Suç işleyen yabancılar, çok daha hızlı bir şekilde ülkeden gönderilecek"

Bakan Faeser, artan göçün Almanya'da işlenen suç oranlarını artırdığını, ülkede yaşayan yabancılardan kaynaklanan suçlarda yüzde 14.5 oranında artış olduğunu vurguladı. Faeser, "Artık sıfır tolerans göstereceğiz. Bundan sonra yabancı faillerin Almanya'yı daha önce olduğundan çok daha hızlı bir şekilde terk etmeleri gerekecek. Kurallara uymazsanız ayrılmak zorundasınız" dedi. Faeser sıfır toleransın, polis müdahalesi, hızlı yargılama ve somut cezaları içerdiğini belirtti.

Uyuşturucu bağlantılı suçlarda yüzde 30 artış

Faeser, 2023 yılında kokain ve crack kokain bağlantılı suçlarda neredeyse yüzde 30 oranında artış yaşandığının altını çizdi. Faeser, "Uyuşturucuyla mücadele önemli ölçüde yoğunlaştırıldı. Buna rağmen Güney Amerika'dan gelen gerçek bir kokain seli var. Milyar dolarlık uyuşturucu ticareti, Belçika ve Hollanda'da gördüğümüz gibi bir şiddet sarmalına yol açıyor. Almanya'da kesinlikle böyle bir şiddet sarmalını istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Faeser ayrıca geçtiğimiz yıl görev başında 106 binden fazla polisin saldırıya uğradığını, bunun 2022 yılına göre yüzde 10'luk bir artış anlamına geldiğini vurguladı.

"Suç işleyenlerin yüzde 41'den fazlası Alman vatandaşı değil"

Brandenburg İçişleri Bakanı Michael Stübgen ise yaptığı konuşmada, 2023 yılında suç işleyenlerin yüzde 41'inden fazlasının Alman vatandaşı olmadığının altını çizdi. Bu durumun açık ve tarafsız bir şekilde tartışılması gerektiği çağrısında bulunan Stüben, "Yabancıların karıştığı suç oranlarını göz ardı etmek, yabancılara yönelik genel şüphe kadar yanlış ve zararlıdır. Ancak ortalamanın üzerinde sayıda yabancının suçlu olduğu doğru. Suç işlemeniz durumunda Almanya'da koruma ve yardım alma hakkınız olamaz. Ülkeyi terk etmesi gereken suçluların sınır dışı edilmesine yönelik çabalar artırılmalı. Politikacılar, Almanya'da geleceğin sadece düzen ve hukuka bağlı kalmakla olabileceğine dair net sinyaller vermeli" ifadelerini kullandı.

"Artan göç, suç oranını da artırdı"

İçişleri Bakanı Faeser, "Göç Almanya'yı daha mı az güvenli hale getirdi?" sorusuna, "Artan göç daha fazla suça yol açtı. Tüm bu önlemleri bu yüzden alıyoruz" şeklinde cevap verdi. Michael Stübgen de yüksek göç oranının uyumdaki başarıyı azalttığını söyledi.

Ukraynalı mültecilerin suç oranlarını nasıl etkilediği sorulan Bakan Faeser, "Suç işleyen Ukraynalıların oranı ortalamanın altında. Bunda çoğunun kadın ve çocuk olmasının da etkisi var. Zaten şu anda insanları Ukrayna'ya sınır dışı etmek mümkün değil. Çünkü orada savaş devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Gençler arasında suç eğilimi artıyor

Açıklanan verilere göre 2023'te gençler arasındaki suç işleme oranları da radikal artış gösterdi. 2019 yılına kıyasla 14 yaş altı çocukların karıştığı suçlar yüzde 43 artışla 104 bine yükseldi. 14 yaş üstünde ise suç oranı yüzde 17 artışla 177 bine yükseldi. Her iki grupta da suç oranları Alman olmayan gençler arasında daha hızlı arttı. Yabancı kökenli gençler arasındaki suç işleme oranı 2022 yılına göre yüzde 30 artarken, bu sayısı Alman gençler arasında yüzde 3'te kaldı.

Gürcistan'dan gelen sığınmacıların arasında suç oranının özellikle yüksek olduğu, bunun arkasında da organize suç örgütlerinin bulunduğu belirtildi. Mağrip ülkelerinden (Cezayir, Fas, Tunus ve Batı Sahra) gelenler arasında suç oranlarının yüksek olduğu, ancak Afganistan ve Suriye'den Almanya'ya gelenler arasındaki suç istatistiklerinin dikkate değer olmadığı vurgulandı.

Öte yandan, 2022'de işlenen suç sayısı 5.63 milyon olarak kayıtlara geçmişti. - BERLİN