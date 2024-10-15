Polise yakalanan sürücüden pes dedirten ukalalık: Bu ülkenin kaç paraya ihtiyacı var?

Antalya'da trafik kazası ihbarına giden polis ekipleri, ilginç anlara tanıklık etti. Manavgat ilçesi Eski Hisar Mahallesi 9528 Sokakta yaşanan olayda Can Gözübüyük isimli şahsın kullandığı 07 LRM 23 plakalı aracın aynı istikamette gitmekte olan Zeynep Deretarla'nın kullandığı 07 AYD 165 plakalı otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmadı.

100 PROMİLİN ÜZERİNDE ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazanın ardından olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekibi tarafından yapılan kontrolde 07 LRM 23 plakalı araç sürücüsü Can Gözübüyük'ün 100 promilin üzerinde alkollü olduğu belirlendi.

"BU ÜLKENİN KAÇ PARAYA İHTİYACI VAR?"

Kaliforniya'da yaşadığını söyleyen alkollü araç sürücüsü ile trafik polisi arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Alkollü sürücünün Trafik Polislerine ortada hiç olmayan Kaliforniya ehliyetine el koyamayacaklarını söylemesiyle başlayan diyalog, sürücünün sürekli gülerek "Ben elimden geldiğince size yardımcı oluyorum" şeklinde sürerken, alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL, sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan bin 506 TL ve sürücü belgesine 6 aylığına el konulduğunun, aracının da bağlanarak yediemin otoparkına çekileceğinin söylenmesi üzerine "Bu ülkenin kaç paraya ihtiyacı var?" demesiyle ayrı bir boyut kazandı. Alkollü sürücünün söylemine kızan trafik polisi sürücüyü konuşmalarına dikkat etmesi konusunda uyardı.

"KAMERAYA NİYE ALIYORSUNUZ?"

Alkollü sürücünün bir ara görüntü alan İHA Muhabirine dönerek "Kameraya niye alıyorsunuz, haber mi olduk yani?" dediği gözlendi. Alkollü sürücü olay yerine çağrılan polis ekibi tarafından polis merkezine götürüleceğini öğrenince "ben bittim ya kelepçe de takacak mısınız?" diye sordu.