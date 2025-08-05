Alkollü Sürücü Sosyal Medyadan Yardım İstedi

Adana'nın Kozan ilçesinde alkollü ve ehliyetsiz sürücü tescilsiz motosikletle seyir haldeyken çeşitli suçlardan aranması olan arkadaşıyla kaza yaptı, 112 Acil Komuta Merkezi'ni aramak yerine sosyal medyadan yardım istedi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücüye tedavi sonrasında 30 bin TL ceza kesildi, diğeri ise gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kozan ilçesi Ergenuşağı Mahallesi'nde dün gece A.E. (39), idaresindeki tescilsiz motosikletle kaza yaptı. Kazada sürücü ve arkasında yolcu olarak bulunan T.G. (38) yaralandı. Kaza sonrası yaralılar, sosyal medyadan yardım çağrısında bulunarak "Kimse bize yardım etmiyor" dedi. İhbar üzerine mahalledeki bir vatandaş, yaralıları kendi imkanlarıyla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Jandarma ekipleri, motosiklet sürücüsünün alkollü olduğunu ve tescilsiz motosiklet kullandığını tespit etti. Ayrıca yolcu konumundaki T.G.'nin mala zarar verme, tehdit suçlarından arandığı belirlendi. T.G. gözaltına alındı. Tedavisi tamamlanan sürücü A.E.'ye de gerekli işlemler yapıldı, ifadesinin ardından 30 bin TL idari para cezası uygulandı.

A.E.'nin sosyal medyada paylaştığı videoda, "Çocukluğumun geçtiği adamla sanırım bugün de öleceğiz. Büyük bir kaza geçirdik. Şu an bize kimse yardım etmiyor. Allah'ını seven bize yardım etsin, yolda kaldık" ifadeleri yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA