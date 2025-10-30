Haberler

Alkollü sürücü kimlik isteyen polise tekme attı

Aksaray'da maddi hasarlı kaza yapan alkollü sürücü, 2 yakınıyla birlikte kimlik isteyen polis ekiplerine direndi. 2.60 promil alkollü çıkan sürücü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürüne tekme attı. Biber gazıyla etkisiz hale getirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray'da Kılıçaslan Mahallesi Kurtuluş kavşağında saat 20.30 sıralarında Serkan S. idaresindeki hafif ticari araç, Ümmet Eğritaş (33) yöntemindeki 40 DL 670 plakalı otomobile arkadan çarptı.

POLİSE TEKME ATTI

Serkan S. araçtan inip olay yerinden kaçtı. Çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Trafik polisleri kaza yerinde incele yaparken, Serkan S. ile yakınları Sait S. ve Rahmi S. kaza yerine geldi.

Polis ekipleri şüphelilerden kimlik istedi. Kimlik vermek istemeyen 3 kişiden Sait S., bu sırada kaza yerinde bulunan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Gürsoy Yalvaç'a tekme attı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri biber gazı kullandığı 3 kişiyi etkisiz hale getirip, gözaltına aldı. Sürücü Serkan S.'nin yapılan alkol kontrolünde 2.60 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Gürsoy Yalvaç, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinden tedavi edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
