Alkollü sürücü kaza yaptı, 'Sıkıntı yok' deyip ceza yemeye polisle kol kola gitti

Aksaray'da alkollü olarak trafiğe çıkan Y.B. (42), Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nden Şehit Teymen Yalçın Sevindi Caddesi'ne girdiğinde virajı alamayıp direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tofaş otomobil yolda yan dönüp yolu kapatırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

"BEN ZATEN KABULÜM"

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri öncelikle yolda güvenlik önlemi aldı. Bu sırada polis memurlarının yanına gelen Y.B. kazayı kendisinin yaptığını belirterek, "Ben vurdum abi, kabulüm her şeye, sıkıntı yok. Ben zaten kabulüm" dedi.

Polis ekiplerine uzun süre dil döken Y.B. daha sonra polis memurunun koluna girerek ceza işlemlerine gitti. Polis otosu başına gelen Y.B.'nin yapılan alkol muayenesinde 2.02 promil alkollü olduğu belirlenirken, sürücüye 6 bin 439 lira para cezası kesilerek ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Polis aracına bindirilen sürücü sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.