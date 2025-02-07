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Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı

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Aksaray'da alkollü bir sürücü seyir halindeyken direksiyon başında sızarak park halindeki bir araca çarptı. Kazaya rağmen uyanmayan sürücüyü olay yerine gelen polis ekipleri zorla uyandırdı. Kontrollerde sürücünün 1.82 promil alkollü olduğu belirlendi.

Aksaray'da Sofular Mahallesi 1103 Sokak'ta A.A. isimli şahıs, alkol aldıktan sonra 68 HS 101 plakalı aracına binerek trafikte bir süre seyretti. Sürücü, alkolün etkisiyle seyir halindeyken direksiyon başında sızdı. Kendi kendine bir süre ilerleyen otomobil yolda park halindeki başka bir otomobile çarparak durdu.

Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı

EKİPLER SÜRÜCÜYÜ ZORLA UYANDIRDI

Sürücü kaza yapmasına rağmen bir türlü uyanmadı. Ne olduğu anlayamayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri aracın kapısını açarak alkollü sürücüyü uyandırdı. Gözlerini açmakta bile zorluk çeken sürücü de olanlardan habersiz ne olduğunu anlamaya çalıştı. araçtan indirilen sürücü ayakta durmakta da güçlük çekti.

Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı

1.82 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Aldığı alkolün etkisiyle yürümekte zorlanan sürücü polis memurunun kolunda ambulansa götürüldü. Ambulansa bindirilen sürücü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, burada yapılan tedavisinde sürücünün 1.82 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine el konulan sürücüye alkollü araç kullanmaktan ceza kesildi.

Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Alkol insanı soytarıya çeviriyor az için böyle bayılana kadar değil

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Haber YorumlarıHalit:

alkollü sürücüye 1. de okkalı ceza ehliyete süreli iptal 2. ve sonrası muhakkak tutuklama olmalı defalarca yakalananlar var ve hala salınıyor ve gene araçla yakalanıyor yine salınıyor

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