Haberler

Alkollü Sürücü, 1989 Model Aracını Öve Öve Bitiremedi

Alkollü Sürücü, 1989 Model Aracını Öve Öve Bitiremedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin durdurduğu alkollü sürücü, 1989 model aracını överek, 'Bu dünyada yok' dedi. 2.62 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye toplamda 27 bin TL ceza kesildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince durdurulan alkollü sürücü, 1989 model aracını öve öve bitiremedi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Ankara Caddesi'nde sürücülere yönelik uygulama yaptı. Uygulama sırasında ekipler, şüphelendikleri 16 AVA 172 plakalı aracı durdurdu. Sürücüye alkometre testi yapıldı. 2.62 promil alkollü olan Sürücü Süleyman Ç.'ye (50) alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL cezai işlem uygulandı.

Aracını öve öve bitiremedi

Alkollü sürücü, aracının çekiciyle çekildiğini görünce çekilmesini istemedi. Aracını öve öve bitiremeyen sürücü Süleyman Ç., "Bu araç var ya çöplükte ölecek. Ben de 3 tane daha araba var. Bu arabayı kaldırmayın. Bu benim özelim ya. Bak böyle bir araba bu dünyada yok. Şu kapı sesine bak. Ne demek biliyor musun sen. Bana bu ses lazım. Arabamı almasınlar" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail'den Lübnan'da 5 şehre hava saldırısı

İsrail bu sefer o ülkeyi vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Donald Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Onları öldürürüz

Trump'ın Hamas'a son tehdidi Netanyahu'yu yüreklendirecek
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımustafasas27:

kargaya yavrusu şahan gelir demiş onlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç hemşire ne kadar maaş aldığını paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu

Aldığı maaşı paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu
Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

Kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğraf olay yarattı
Altındaki artış sonrası yeni arayışlar gündemde! İşte gümüşe de parası yetmeyenlerin yeni favorisi

İşte gümüşe de parası yetmeyenlerin yeni favorisi
Dünya Kupası biletini aldı, Gazze'ye yapacağı yardımı açıkladı

Dünya Kupası biletini aldı, Gazze'ye yapacağı yardımı açıkladı
Genç hemşire ne kadar maaş aldığını paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu

Aldığı maaşı paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Fenerbahçe Kulübü'nden taraftarlarına müjdeli haber

Fenerbahçe'den taraftarlarına müjdeli haber: Saat dahi verildi
Cüneyt Çakır ve Tolga Zengin, UEFA MIP'e katıldı

Herkes merak ediyordu! Cüneyt Çakır bakın nerede ortaya çıktı
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu

Yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu
Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası

Giydirdiği peruğun bedeli ağır oldu
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Türk hackerlar, ABD ve Kanada'da havalimanların anons sistemine sızdı

Trump ve Netanyahu için yapılan anonslar bomba
Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba

Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.