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İnegöl'de Alkol ve Ehliyetsizlik Cezası: 110 Bin TL

İnegöl'de Alkol ve Ehliyetsizlik Cezası: 110 Bin TL
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince durdurulan alkollü sürücü ve araç sahibine toplamda yaklaşık 110 bin TL para cezası kesildi. Sürücünün 1.74 promil alkollü olduğu belirlenirken, şahısların işlem sırasında polisi sürekli konuşarak oyalamaya çalıştığı öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkollü şekilde araçla seyreden 5 kişi, polis ekiplerince durduruldu. Araçtan indirilen şahıslar sürekli konuşarak ekipleri oyalamaya çalışıp, trafik polisinin sabrını sınadı. Sürücünün 1.74 promil alkollü olduğu belirlenirken, sürücü ve araç sahibine toplamda yaklaşık 110 bin TL para cezası uygulandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, devriye görevi sırasında seyir halindeki 15 KC 792 plakalı otomobilden şüphelendi. Aracı durduran ekipler, sürücü ile araçta bulunan 4 yolcunun alkollü olduğunu tespit etti. Araçtan indirilen 5 kişi, işlem sırasında polis ekipleriyle sürekli konuşarak diyalog kurmaya ve ekipleri oyalamaya çalıştı. Şahıslardan birinin, "Beni alın. Aracı bağlamak vicdanına kalmış bir şey" şeklindeki sözleri üzerine polis ekipleri, şahısları susmaları konusunda uyardı.

Yapılan kontrollerde sürücü Oktay Y.'nin (53) yapılan alkol testinde 1.74 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL, alkollü araç kullanmaktan 25 bin TL, muayenesiz araç kullanmaktan ise 5 bin 662 TL idari para cezası uygulandı.

Araç sahibine de ehliyetsiz kişiye araç kullandırdığı gerekçesiyle 40 bin TL para cezası kesildi.

Olayla ilgili polis ekiplerinin işlemleri sürerken, alkollü şahısların işlem boyunca sergilediği tavırlar dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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