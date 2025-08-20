Düğün dönüşü alkollü sürücünün çarptığı bebek arabasında can veren Miran battaniyesiyle defnedildi

Düğün dönüşü alkollü sürücünün çarptığı bebek arabasında can veren Miran battaniyesiyle defnedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da alkollü ve ehliyetsiz motosiklet süren 16 yaşındaki E.B., yol kenarında yürüyen 9 aylık Miran Y. dahil dört kişiye çarparak bebeğin ölümüne neden oldu. Miran, battaniyesine sarılı olarak defnedildi.

Hatay'da alkollü ve ehliyetsiz olarak motosiklet kullanan 16 yaşındaki sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 9 aylık bebek son yolculuğuna uğurlandı. Bebeğin dayısı Mustafa Bilgin, kazanın düğün dönüşü yaşandığını ve yeğenini battaniyesiyle defnettiklerini söyledi.
Geçtiğimiz günlerde Arsuz ilçesine bağlı Konacık Mahallesi'nde meydana gelen kazada, E.B. (16) idaresindeki 31 AUK 783 plakalı motosiklet, yol kenarında yürüyen Fatma Nur B. (18), Emine B. (55), Miraç Y. (3) ve bebek arabasında bulunan 9 aylık Miran Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan 4 kişi ile motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Arsuz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Miran bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yapılan kontrollerde sürücü E.B.'nin ise 0.67 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı belirlendi.
"Yeğenim Miran'ı battaniyesiyle defnettik"
9 aylık Miran, Arsuz ilçesi Konacık Mahallesi'nde bulunan Konacık Mezarlığı'na battaniyesine sarılı şekilde defnedildi. Dayı Mustafa Bilgin, yeğeninin mezarı başında dua ederek su döktü. Bilgin, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi:
"Ben o sırada Alanya'daydım, çalışıyordum. Haberi duyunca hemen geldim. Yakınlarımızın düğününe gitmişlerdi, oradan dönerken bu kaza olmuş. Sürücü alkollüydü. Yeğenim Miran'a çok düşkündüm. Haberi alınca şok oldum. Bebeğin annesi otelde çalışıyordu, ona haberi sonradan verdiler. Ambulansla hastaneye götürüldü, kalbi iki kere durdu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kardeşimin ayağı kırıldı, annemin de ayaklarında morluk var. Yeğenim Miran'ı battaniyesiyle defnettik. Sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi." - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi

Bakanlık duyurdu! 30 yüksek takipçili hesaba erişim engeli getirildi
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'yi işgal planını onayladı

Skandal planı onaylayıp 60 bin yedek askeri göreve çağırdı
Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı

Nebati yeniden bakan mı oluyor? Görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
Antalya'da Rus turistin, barmene yaptığı iş teklifi bomba

Antalya'da Rus turistin, barmene yaptığı iş teklifi bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler

Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.