Alkol kontrolü yapan polisleri şaşkına çevirdi! ''Hatırası var'' deyip, torpidodan çıkardığı alkolmetreye üfledi - Haberler

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Alkol kontrolü yapan polisleri şaşkına çevirdi! ''Hatırası var'' deyip, torpidodan çıkardığı alkolmetreye üfledi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edirne'de denetimler sırasında durdurulan sürücü polis ekiplerini şaşkına çevirdi. Alkol kontrolü sırasında polislerin alkolmetreyi uzatmasıyla torpidosundan kendine ait alkolmetreyi çıkarıp ona üfleyen sürücü, yıllar önce alkollü araç kullandığı için ehliyetini kaptırdığını bu zamandan beri hatıra olarak 7/24 alkolmetreyi yanında taşıdığını söyledi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli noktalarında denetim gerçekleştirildi. Denetim noktasına gelen araçları tek tek durduran ekipler, sürücülerin evraklarını kontrol etti. Ekipler, alkollü olduğu şüphesi ile bazı sürücülere alkolmetre ile alkol ölçümü yaptı. Alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülerin ehliyetine geçici süreyle el konularak, cezai işlem uygulandı.

Alkol kontrolü yapan polisleri şaşkına çevirdi! ''Hatırası var'' deyip, torpidodan çıkardığı alkolmetreye üfledi

TORPİDODAN KENDİ ALKOLMETRESİNİ ÇIKARDI

Polis ekipleri uygulama noktasına gelen araç sürücüsü Abidin Muzika'ya alkol kontrolü yapmak istedi. Ekipler alkolmetreyi hazırlarken sürücü Muzika, kendisine ait olan alkolmetre üfleme çubuğunu torpidodan çıkarıp polis ekibine verdi. Sürücünün alkol kontrolü kendi çubuğuyla yapıldı.

Alkol kontrolü yapan polisleri şaşkına çevirdi! ''Hatırası var'' deyip, torpidodan çıkardığı alkolmetreye üfledi

YANINDA HATIRA OLARAK SAKLIYORMUŞ

Ehliyetini yanında taşıdığı alkolmetre çubuğuna üfleyerek kaptırdığını ve hatıra olarak devamlı yanında bulundurduğunu belirten Muzika, geçmiş yıllarda alkollü araç kullanırken yakalandığı için ehliyetine geçici süre el konulduğunu o gün alkol kontrolü yapılan çubuğu da sürekli yanında taşıdığını söyledi.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - 3. Sayfa

alkolmetre, Tragger, Edirne, Alkol, 3. Sayfa, Haberler

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