Alkollü araç kullanırken yakalandı, ehliyetine el konulunca araç başında içmeyi sürdürdü

Aksaray'da alkollü araç kullanırken yakalanınca ehliyetine el konulup 11 bin 629 lira ceza kesilen sürücü, ceza makbuzunu alıp araç başında alkol almaya devam etti. Yaptığı açıklamayla pes dedirten sürücü, "Vallahi 10 numara içtim" diye övünen alkollü sürücü, "Ben her zaman içerim, bundan sonra daha iyi içeceğim" dedi.

Olay, Aratol İstiklal Mahallesi yurtlar bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye atan sivil polis ekipleri, tekel bayinden çıkıp 42 AAD 014 plakalı araçta direksiyon başına geçerek seyir haline geçen sürücüyü durdurdu. Kimlik kontrolünden geçirilen Tunay D. (27) isimli sürücünün aracında alkol şişeleri olması nedeniyle olay yerine trafik ekipleri çağırıldı. Kısa sürede olay yerine intikal eden İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri sürücüye alkol metreyle ölçüm yaptı. Yapılan alkol testinde sürücünün 1.25 promil alkollü olduğu tespit edildi.

"Vallahi 10 numara içtim, her gün içiyorum, daha iyi içeceğim"

Alkol kontrolünün ardından trafik polisleri ceza işlemleri için çalışma başlattı. Ehliyet tespiti ve araç sorgulaması esnasında sürücüden polis memurlarına yönelik pes dedirtecek açıklamalar geldi. Polisin yüzüne karşı itirafta bulunurcasına övüne övüne nasıl içtiğini anlatan alkollü sürücü, "İyi alkol içtim, vallahi on numara içtim. Her gün içiyorum. Bundan sonra da iyi içeceğim" dedi. Polis memurlarını bile şaşırtan sürücü zaman zaman ayakta durmakta da güçlük çekerken, eline aldığı ceza makbuzuna bakarak polis memurlarına "Kaç para kestiniz?" diye sordu. Polisin ceza miktarını bildirmesiyle bu kez polis memurlarına, "Allah razı olsun, hiç önemli değil. Devletimizin canı sağ olsun, helali hoş olsun" şeklinde konuştu.

"Bir cila yapalım dedik ama olmadı, canları sağ olsun"

11 bin 629 lira ceza kesildikten sonra araç başına geçen sürücünün hakkında başlatılan adli işlemler gereği sağlık kontrolü ve ifadesi alınması için olay yerine asayiş ekipleri çağırıldı. Asayiş ekipleri gelene kadar araç başına geçen alkollü sürücü direksiyon başında alkollü yakalanıp ehliyetine el konulmasına rağmen bu kez araç başında alkol içmeyi sürdürdü. Eline aldığı alkolle bir de kendini görüntüleyen basın mensupları ile röportaj yapan sürücü, Şimdi ben yakalandım bitti, içiyorum. Boş ver, olan oldu. Şuradan alkol aldım çıktım polis çevirdi. Canları sağ olsun boş ver. Ben daha önce de içtim. Bir cila yapalım dedik olmadı" diye konuştu.

"8 yıl Ankara'da 5 yıl İstanbul'da içtim, ilk defa Aksaray'da ehliyetimi aldırdım"

Alkol aldığı esnada basın mensupları tarafından ehliyetine 6 ay el konulduğu hatırlatılan sürücü, "Ben her zaman içerim. Ne olursa olsun önemli değil. Ama ilk defa ehliyetimi aldırdım. Devletimizin canı sağ olsun. 'Alkol içmeyeceğim' diye yalan söyleyemem, içeceğim. Ankara'yı gezdim, 8 sene Ankara'da kaldım. 5 sene İstanbul'da kaldım ve alkollü yakalanmadım, burada yakalandım. Bir daha bu tekel bayiine gelir miyim?" diye konuştu.

Cezası kesilip ehliyetine 6 ay süreyle el konulan sürücü daha sonra olay yerine gelen asayiş ekiplerince polis otosu kafesine konularak sağlık kontrolüne götürüldü. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolleri tamamlanan alkollü sürücü, yasal sınırın 2 katı üzerinde alkollü olduğu için hakkında başlatılan adli soruşturma çerçevesinde ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Sürücünün aracı ise olay yerine gelen bir yakınına teslim edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - AKSARAY