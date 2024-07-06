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Aliağa Kaymakamı Orman Yangınları İçin Uyarıda Bulundu

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Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, orman yangınlarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlere dikkat çekerek, vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı. Ayrıca sürücülere yangın tüpü bulundurma uyarısı yapıldı.

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, son günlerde artan orman yangınları nedeniyle vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Güney, yangınların önlenmesi için alınması gereken tedbirlere dikkat çekerek, devletin tüm imkanlarının yangınları söndürmek için seferber edildiğini vurguladı.

Kaymakam Güney, ilçede muhtemel orman yangınlarına karşı tüm kurumlar, yerel yönetimler ve muhtarlarla birlikte teyakkuzda olduklarını belirterek, vatandaşların yangın anında 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yetkililere hızlıca haber vermelerinin yangının kısa sürede kontrol altına alınmasına yardımcı olacağını söyledi.

"Vatandaşımızdan beklentimiz, hiçbir şekilde ateş yakmamaları"

Son 20 gündür hem Aliağa'da hem İzmir genelinde hem de Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarıyla ciğerlerin yandığını söyleyen Kaymakam Güney, "Yanan sadece ormanlar değil, geçmişimiz yanıyor. Oradaki bütün canlılar yanıyor ve hepimiz ülke olarak üzülüyoruz. Tabii ki bu üzülmek çözüm değil. Bizim vatandaşlarımızdan beklentimiz duyarlı olmaları, hiçbir şekilde ateş yakmamaları. Özellikle bu sıcak ve rüzgarlı günlerde, en ufak bir kıvılcımın telafisi güç zararlara yol açacağını tahmin etmek gerekiyor. Sigara izmaritlerini rastgele atmamalı ve yangın tehlikesi oluşturabilecek tüm faaliyetlerden kaçınmalıyız. Orman yangınlarının büyük bir kısmı insan kaynaklı hatalar nedeniyle çıkmaktadır. Bu nedenle, vatandaşlarımızın bilinçli davranmaları, yangınların önlenmesinde en büyük faktör olacaktır. Onun için ben bütün vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyorum. Duyarlı olmayan vatandaşlarımızın da diğer duyarlı vatandaşlarımız tarafından uyarılmasını ve ihbar edilmesini bekliyoruz. Neticede yanan ciğerlerimiz" ifadelerini kullandı.

Sürücülere 'yangın tüpü bulundurma' uyarısı

Araçlarda mutlaka yangın tüplerinin bulunması gerektiğine dikkat çeken Kaymakam Zekeriya Güney, Aliağa ilçesinde biçerdöver ve tarım araçlarında yangın tüpü olup olmadığını trafik ekiplerinin kontrol ettiğini belirtti.

Kanunen araçlarda yangın tüpü bulundurulması gerektiğini ve vatandaşların bu konuda duyarlı olmasını isteyen Güney, şunları kaydetti:

"İlçemizde çıkan yangınlardan birkaç tanesi de biçerdöver ve tarım makinelerinden çıkan kıvılcımlarla ortaya çıktığı için biz özellikle İlçe Tarım Müdürlüğü, Jandarma ve polis trafik ekiplerimize talimat verdik. Bu tür araçlarda yangın tüplerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Çiftçilerimizin yangın söndürme tüplerinin faal olmasını sağlıyoruz. Bununla ilgili denetimleri sıklaştırdık. Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından 2-4 Temmuz tarihleri arasında Aliağa ilçesi genelinde Orman Yangınlarını önlemek amacıyla trafikte seyir halinde bulunan araç sürücüleri ve yolcular üzerinde yapılan denetimlerde; araçlardan yanıcı/yakıcı/parlayıcı madde (sigara izmariti, cam, şişe vb.) atan 17 araç sürücüleri ile yolculara 11 bin 730 Türk Lirası trafik idari para cezası uygulanmış olup orman yangınlarını önlemek için yaz boyunca denetimler devam edecek." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zekeriya Güney Aliağa 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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