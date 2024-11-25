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Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama

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İzmir'in Aliağa ilçesindeki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama meydana geldi. Patlamanın ham petrol fırınında yaşandığı belirtilirken, bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın bir süre sonra söndürülürken, olayda yaralanan olmadı.

İzmir Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama yaşandı. Patlamanın ardından rafineride çıkan yangına müdahale ediyor.

TÜPRAŞ RAFİNERİSİ'NDE PATLAMA

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Tüpraş Rafinerisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından rafineride yangın çıktı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamanın ham petrol fırınında çıktığı öğrenilirken, ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

YARALANAN YOK

TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada, "İzmir Rafinerimizde bu akşam saat 20.00 sularında Hampetrol Ünitelerimizden bir tanesinde yangın meydana gelmiştir. Ünite duruşa geçirilmiş, rafineri teknik ekiplerimiz tarafından ilgili resmi birimlerle iş birliği ve koordinasyon içinde olaya müdahale edilmiş, yangın kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür. Olaydan etkilenen çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Diğer ünitelerimizde faaliyetlerimiz devam etmektedir" denildi.

Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama
Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıSempatik0037 Ben:

vaziyet alın gene uydurma vergiler ve zamlar yolda bunun masrafida bize giricek

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Haber YorumlarıJokerAllame:

Bir tane düzgün mutlu eden haber yok :)

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıBabacan yalçın:

Şimdi bir sivri zekalı yazacak chp olduğu yer lerde oluyor diye olduğu için. =)))))

Yorum Beğen31
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Haber YorumlarıGoethegitme:

Joker allame bakma olm haberlere o zman,savaş öztürkle seni üst üste;)Vefayida....neyse affettim zktr gt;))

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Haber YorumlarıSadık:

Izmir ne kadar kötü haber varsa ilkönce izmir sonra Adana

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Haber YorumlarıTolga Akay:

Allahım yeter zam zam kafayı yedik

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Ppsi cami fotoğrafı olan arkadas chpli adam gönüllü yorum yapar maaşla değil gerçekler zorunuza mı gidiyor anlatsana

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Haber YorumlarıDamla Sengul:

hep hüzün hep hüzün şansımızı

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Haber YorumlarıMülayim:

her gün ya bir yerler patlıyor ya da katliam oluyor...çok ilginç bir hal almaya başladı

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Haber YorumlarıKaanefe narli null:

adamlarda isg hat safada kazan patlıyor yangın çıkıyor hem.aninda müdahale hem.ölü yaralı yok tebrikler teşekkürler koç holding işine işçisine sahip çıkan Türkiyenin en iyisi.

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