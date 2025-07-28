Ali Yerlikaya duyurdu! Şırnak'tan kahreden haber

Ali Yerlikaya duyurdu! Şırnak'tan kahreden haber
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın operasyon sırasında ağır yaralandığını açıkladı. Yerlikaya, Yıldırım'ın tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın şehit olduğunu açıkladı.

Şırnak'tan acı bir haber geldi. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım şehit oldu.

ACI HABERİ ALİ YERLİKAYA VERDİ

Acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. "Milletimizin başı sağ olsun" diye yazan Yerlikaya, Yıldırım'ın operasyon sırasında yaralandığını, hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu söyledi.

Yerlikaya açıklamasında, "Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J.Uzm.Çvş. Mehmet Ali YILDIRIM, icra edilen bir operasyonda kayalık bölgeden iniş yapıldığı sırada ağır şekilde yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.

Ali Yerlikaya duyurdu! Şırnak'tan kahreden haber

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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