Kızılırmak'ta Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kızılırmak ilçesine bağlı Bayanpınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı