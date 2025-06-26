Alev alev yanan fabrikada kalan Türk bayrağını böyle kurtardı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Ayaz Mahallesi'nde faaliyet gösteren Batim Kimya Plastik Fabrikası'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

YOĞUN DUMAN MÜDAHALEYİ GÜÇLEŞTİRDİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Fabrikada bulunan plastik maddelerin yanmasıyla oluşan yoğun duman, müdahaleyi oldukça güçleştirdi.

DUMANLAR İLÇENİN DÖRT BİR YANINDAN GÖRÜLÜYOR

İtfaiye ekipleri, fabrika genelinde etkisini sürdüren yangına müdahale etmekte zorluk çekerken, dumanlar ilçenin dört bir yanından görülüyor. Polis ekipleri, yangın bölgesinde güvenlik önlemlerini artırırken, fabrika çalışanlarının eşyalarını alarak hızla bölgeden uzaklaştığı gözlendi.

ALEVLER İÇERİSİNDEN TÜRK BAYRAĞINI KURTARDILAR

Öte yandan yanan fabrikada bulunan Türk bayrağı, çevrede güvenlik önlemleri alan sivil polisler ve arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.