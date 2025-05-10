Aldatıldığını öğrenen kadın doktor, sarhoş şekilde girdiği küvette boğuldu

30 yaşındaki kozmetik doktor Rielle Longhurst, sevgilisi Charlie Procter'ın kendisini aldattığını öğrendikten sonra şarap içip ilaç aldığı bir gecenin ardından küvette boğularak hayatını kaybetti.

Batı Londra Adli Tıp Mahkemesi'ndeki soruşturmaya göre, olay geçen yıl 21 Ağustos'ta Notting Hill'deki dairede meydana geldi. Charlie, Fransa'daki iş gezisinde başka bir kadınla birlikte olduğunu öğrenen Rielle'i ziyaret etmişti.

Üzüntü içindeki Rielle, Charlie'ye intihar etmek istediğinden bahsetmiş ancak Charlie bunu ciddiye almayarak akşam 10 civarında ailesinin yanına gitmişti. Ertesi sabah Rielle'e ulaşamayınca ve sosyal medyada aktif olmadığını fark edince endişelendi.

Daireye giden Charlie içeri giremedi, ancak banyo penceresinden baktığında sevgilisini küvette hareketsiz yatar halde gördü. Pencereden içeri tırmanarak onu sudan çıkardı ve kalp masajı yapmaya başladı. Saat 12:03'te acil servisi arayan Charlie'nin çabalarına rağmen, sağlık görevlileri Rielle'in olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Polis soruşturmasında dairede iki kadeh şarap, boş ilaç paketleri ve ailesine yazılmış mektuplar bulundu. Toksikoloji raporlarına göre Rielle'in kanında yasal sürüş sınırının üzerinde alkol vardı. Ölüm nedeni boğulma olarak belirlenirken, alkolün etkisi de katkıda bulunan faktör olarak kaydedildi.

Rielle, Haziran 2023'te Londra'da estetik doktor olarak çalışmaya başlamıştı. 2021'de tanıştığı Charlie'yi babası "hayatının aşkı" olarak tanımlıyordu. Rielle, aldatma olayından bir gün önce Charlie'ye "o aldattığı için ölmek istediğini" yazmış, olayın olduğu gün ise yollarını ayırmak istediğini belirten bir mesaj göndermişti.

Babası Graham Longhurst, Rielle'i "ya hep ya hiç" kişiliğine sahip, çok empatik biri olarak tanımladı.

Yardımcı Adli Tabip Jean Harkin, kaza sonucu ölüm kararı verirken şunları söyledi: "Rielle çok yetenekli, zeki ve sevilen biriydi. İlişkisinin bitmesi onu derinden etkiledi. Yüksek dozda opioid ve alkol almış olması sinir sistemini baskılayarak onu çok uykulu yapmış olabilir. Küvetteyken, muhtemelen Charlie'nin gelmesini bekliyordu. Ailesi ve Charlie, onun ölmek istemediğine inanıyor."

Rielle, beş kardeşin biri olarak Liverpool Üniversitesi'nde tıp eğitimini tamamlamış ve 2017'de mezun olmuştu.