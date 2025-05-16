Aldatılan koca, karısına sürpriz doğum günü yapıp ilişkisini ifşa etti

Amerika'nın New Jersey eyaletinde yaşayan itfaiyeci Nicholas Galante, sürpriz 40. yaş günü partisinde tüm davetlileri şoka uğratan bir konuşma yaptı. Başlangıçta duygusal bir an gibi görünen konuşma, aniden eşi Samantha'ya yönelik sert suçlamalara dönüştü.

Parti sırasında mikrofonu alan Nicholas, önce katılanlara teşekkür edip güzel sözler söyledi. Ardından eşine bir sürpriz hediyesi olduğunu söyleyerek onu yanına çağırdı. Nicholas, evlilik yüzüğünü görmek istediğini belirtti ve eşine "Bir itfaiyeci için oldukça güzel bir yüzük seçmişim" dedi.

Tüm davetliler, Nicholas'ın eşine yeni bir yüzük hediye edeceğini düşünürken, olay bambaşka bir yöne evrildi. Nicholas, eşinin dudaklarına "mafya ölüm öpücüğü" denilen bir öpücük kondurduktan sonra, yüksek sesle ve küfürlü bir şekilde eşini aldatmakla suçladı:

"Her şeyi biliyorum. Sevgilinin fotoğraflarını gördüm. Aldığın acil doğum kontrol haplarından haberdarım. Çocuklarımızın hayatını mahvettin!"

Şaşkına dönen Samantha, "Ne olduğunu anlamıyorum, neden bahsediyorsun?" diye sorsa da, Nicholas iddialarını sürdürdü ve elinde kanıtlar olduğunu söyledi.

Sosyal medyada hızla yayılan video, binlerce yorum aldı. Birçok kişi Nicholas'a destek verirken, bazıları ise daha fazla kanıt istedi.

Ancak olayın en şaşırtıcı kısmı sonradan ortaya çıktı. Daily Mail gazetesinin haberine göre, tüm bu yaşananlardan sonra çift barışma yolunda ilerliyor. Telefonla ulaşılan Samantha, "Videolarda gördüklerinizin çoğu yanlış bilgi içeriyor. Eşimle birlikte bu süreci atlatmaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Nicholas ve Samantha, 2021 yılında görkemli bir düğünle evlenmişti. Evliliklerinin dördüncü yılına yaklaşırken yaşanan bu olay, arkadaş çevrelerini şok etse de, çiftin ilişkilerini kurtarmak için çaba gösterdiği anlaşılıyor.

Emlakçı olan Samantha'nın özenle hazırladığı doğum günü sürprizi beklenmedik bir şekilde sonuçlansa da, bazı görgü tanıklarına göre parti, tüm yaşananlara rağmen devam etti ve "doğum günü partisinden boşanma partisine dönüştü."

Nicholas'ın çalıştığı Bellville İtfaiye Departmanı ise konu hakkında yorum yapmayı reddetti.