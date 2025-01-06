Aldatan koca, hamile sevgilisini ormanda öldürdü

İngiltere Polisi tarafından yayınlanan güvenlik kamerası görüntüleri, aldatan bir kocanın hamile sevgilisini ormanda öldürmeden önceki son anlarını ortaya çıkardı.

31 yaşındaki Filmon Andmichaen'in beyaz Toyota Yaris'inden çıkarak, 26 yaşındaki Liwam Bereket ile yakındaki ormanlık alana doğru yürüdüğü görülüyor. Kameraların görüş açısından çıktıktan kısa bir süre sonra Andmichaen tek başına arabaya geri dönüyor.

Geçtiğimiz günlerde Andmichaen, geçen yıl 1 Ağustos'ta Birmingham'ın Ladywood bölgesindeki Freeth Sokağı'ndaki ormanlık alanda gerçekleşen "acımasız ve korkakça" cinayet nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

İkilinin ilişkisi vardı, ancak jüri üyelerine anlatıldığına göre Andmichaen bebeği öğrendiğinde kürtaj yapmasını istedi. 26 yaşındaki Bereket bunu reddettiğinde Andmichaen kendi çözümünü uyguladı.

Yargıç Choudhury, Andmichaen'in Bereket'i boynundan bıçaklayıp bir saatten fazla çimenlerin üzerinde yüzüstü ölüme terk ettiğinde, hem onu hem de doğmamış kızını öldürmeyi amaçladığından şüphe duymadığını belirtti.

Altı aylık hamile olan Bereket anne olmayı dört gözle bekliyordu. Katil, yardım çağırmasını engellemek için kurbanın telefonunu aldı ve telefonun daha sonra arabasının bagajında bulunduğu ortaya çıktı.

Andmichaen'in ailesi mahkemede yaptığı açıklamada, "Kızımızın ve kız kardeşimizin kaybı hayatlarımızı kelimelerle anlatılamaz şekilde yıktı" dedi.

Soruşturmayı yürüten Dedektif Şefi Jim Colclough, "Anne olmayı dört gözle bekleyen genç bir kadının bu kadar acımasızca öldürülmesi yürek parçalayıcı. Bu, ekibim için çok üzücü bir soruşturmaydı, ancak Liwam ve ailesi için adaletin yerini bulması için kararlıydılar" açıklamasında bulundu.