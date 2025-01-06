Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ocak'ta vatandaşın hayatına dokunacak müjdeler verecek

Gözler bu tarihe çevrildi! Erdoğan, önemli müjdeler verecek
Bahçeli'den, Tülay Hatimoğulları'nın 'Her yer Gazze olur' tehdidine yanıt

Bahçeli'den DEM Partili ismin "Her yer Gazze olur" tehdidine yanıt
DEM Parti heyetiyle CHP arasında 1,5 saatlik zirve

Merakla beklenen görüşme sona erdi! İlk açıklama CHP lideri Özel'den
Çin'in Tibet bölgesindeki 7,1'lik depremde bilanço ağırlaşıyor

Beşik gibi sallanan ülkede bilanço her saat ağırlaşıyor

Aldatan koca, hamile sevgilisini ormanda öldürdü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de, aldatan bir kocanın hamile sevgilisini öldürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Filmon Andmichaen, hamile sevgilisi Liwam Bereket'i ormanda bıçakladı ve ölüme terk etti. Andmichaen, cinayetten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 26 yaşındaki Bereket, bebeği öğrendiğinde kürtaj yapmasını isteyen Andmichaen'i reddetti.

İngiltere Polisi tarafından yayınlanan güvenlik kamerası görüntüleri, aldatan bir kocanın hamile sevgilisini ormanda öldürmeden önceki son anlarını ortaya çıkardı.

31 yaşındaki Filmon Andmichaen'in beyaz Toyota Yaris'inden çıkarak, 26 yaşındaki Liwam Bereket ile yakındaki ormanlık alana doğru yürüdüğü görülüyor. Kameraların görüş açısından çıktıktan kısa bir süre sonra Andmichaen tek başına arabaya geri dönüyor.

Geçtiğimiz günlerde Andmichaen, geçen yıl 1 Ağustos'ta Birmingham'ın Ladywood bölgesindeki Freeth Sokağı'ndaki ormanlık alanda gerçekleşen "acımasız ve korkakça" cinayet nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

İkilinin ilişkisi vardı, ancak jüri üyelerine anlatıldığına göre Andmichaen bebeği öğrendiğinde kürtaj yapmasını istedi. 26 yaşındaki Bereket bunu reddettiğinde Andmichaen kendi çözümünü uyguladı.

Yargıç Choudhury, Andmichaen'in Bereket'i boynundan bıçaklayıp bir saatten fazla çimenlerin üzerinde yüzüstü ölüme terk ettiğinde, hem onu hem de doğmamış kızını öldürmeyi amaçladığından şüphe duymadığını belirtti.

Altı aylık hamile olan Bereket anne olmayı dört gözle bekliyordu. Katil, yardım çağırmasını engellemek için kurbanın telefonunu aldı ve telefonun daha sonra arabasının bagajında bulunduğu ortaya çıktı.

Andmichaen'in ailesi mahkemede yaptığı açıklamada, "Kızımızın ve kız kardeşimizin kaybı hayatlarımızı kelimelerle anlatılamaz şekilde yıktı" dedi.

Soruşturmayı yürüten Dedektif Şefi Jim Colclough, "Anne olmayı dört gözle bekleyen genç bir kadının bu kadar acımasızca öldürülmesi yürek parçalayıcı. Bu, ekibim için çok üzücü bir soruşturmaydı, ancak Liwam ve ailesi için adaletin yerini bulması için kararlıydılar" açıklamasında bulundu.

Aldatan koca, hamile sevgilisini ormanda öldürdü

Aldatan koca, hamile sevgilisini ormanda öldürdü

Aldatan koca, hamile sevgilisini ormanda öldürdü
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
img

7.1'lik deprem ülkeyi savaş alanına çevirdi
img

Görüntü uzmanların her gün uyarı üstüne uyarı yaptığı ilimizden
img

Ülke attığı golleri değil yaptığı hareketi konuşuyor
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıekrem celebi :

En azindan orda omur boyu hapis ve adalet var turkiyede birde karokalda bile cay kahve ismarlarlar

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzun yol şoförünün yasak aşk vahşeti! 6 çocuğunun annesini gözünü kırpmadan öldürdü

Uzun yol şoförünün yasak aşk vahşeti
Kerimcan Durmaz gözaltına alındı

Kerimcan Durmaz gözaltına alındı
Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı: Gerçek mi?

Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı
Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Deniz Uğur cenazeme gelmesin

Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: O isim cenazeme gelmesin
Türkiye'yi terk eden Aysun Kayacı yeniden sosyal medyanın gündeminde

Aysun Kayacı sosyal medyanın gündeminde
İsrail Nagel Komitesi'nden İsrail hükümetine uyarı: Türkiye ile savaşa hazırlanılmalı

İsrail Hükümeti'ne Türkiye uyarısı: Savaşa hazırlanın

Son Dakika Haberleri

Büyü nasıl bozulur? Üzerimde büyü olduğunu nasıl anlarım? Büyü bozmada hangi dualar okunur? Bu akşam Bahar var mı? Bahar yeni bölüm neden yok? 7 Ocak Show TV yayın akışı! Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı? Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2025? SSK, BAĞ-KUR emekli maaşına ne kadar, kaç TL zam geldi? GEL KONUŞALIM TV8 CANLI İZLE || 7 Ocak Gel Konuşalım canlı izleme linki var mı? MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM HABERLERİ! Memur ve memur emeklisi zam oranı netleşti mi? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Resmi Gazete bugün (7 Ocak Salı) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025! 15 TATİL NE ZAMAN? 15 tatil hangi tarihte başlıyor? MEB sömestr tatili! Sivasspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Beşiktaş muhtemel 11'ler (Ziraat Türkiye Kupası)
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.