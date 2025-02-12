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Alaşehir Muhtarı Karbon Monoksit Gazından Zehirlendi

Alaşehir Muhtarı Karbon Monoksit Gazından Zehirlendi
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 3 dönem muhtarlık yapan 55 yaşındaki Nezir Ertürk, evinde baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı ve yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde sobadan çıkarılmış yanar vaziyette bir kömür kovası bulundu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Bahçedere Mahallesi Muhtarı Nezir Ertürk (55)'ten haber alamayan vatandaşlar kapısını kırarak girdikleri evde, muhtarı baygın bir vaziyette buldu. Hastaneye kaldırılan muhtar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Muhtarın yatmadan önce yatak odasına sobadan çıkardığı kömür kovasını koyduğu tespit edildi.

Alaşehir'in Bahçedere Mahallesinde 2014 yılından bu yana 3 dönemdir muhtarlık yapan, bekar ve evde tek başına yaşayan Muhtar Nezir Ertürk'ten haber alamayan inşaat işçileri muhtarın ses vermemesine üzerine kapısını kırarak girdikleri evindeki yatak odasında baygın bir şekilde yattığını gördü. Muhtarı baygın bulan işçiler durumu hemen 112 Acil Çağrı merkezine iletti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Muhtar Nezir Ertürk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri yatak odasında sobadan çıkarılmış yanar vaziyette kömür kovası buldu. Karbon monoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği düşünülen muhtarın cenazesi Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından öğrenileceği açıklandı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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